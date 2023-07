Gazprom wkrótce zostanie zdetronizowany przez krajowego konkurenta

Działający pod kuratelą Kremla Gazprom już wkrótce może stracić palmę pierwszeństwa jako największy rosyjski dostawca gazu do Europy. Wiele wskazuje, że zdystansuje go Novatek.

Rosjanie stracili rynek gazu w Europie dla Gazpromu w efekcie swojej polityki.

Novatek postawił na LNG i to może mu przynieść profity.

Odzyskanie przez Moskwę niedawnej dominującej pozycji rynkowej nie będzie już jednak możliwe.

- Zwiększone dostawy skroplonego gazu ziemnego z zakładów Novateku oznaczają, że firma jest bliska wyprzedzenia kontrolowanego przez Kreml Gazpromu jako wiodącego dostawcy paliwa do Europy - zauważa Reuters.

Rosyjski wyścig gazowy może mieć w Europie nowego lidera

Obliczenia Reutersa, oparte na danych z platformy analitycznej Refinitiv Eikon, pokazały, że całkowity eksport LNG i dostaw gazu rurociągowego przez Gazprom do Europy wyniósł około 13,8 mld m3 w okresie od 1 stycznia do 15 lipca 2023 roku. W tym samym czasie eksport Novateku na nasz kontynent wyniósł 12,34 mld m3.

Zdaniem Ronalda Smitha z moskiewskiego biura maklerskiego BCS Gazprom prawdopodobnie na zawsze stracił 65-75 proc. swojego historycznego udziału w rynku europejskim. Nie oznacza to jednak, że Novatek będzie w stanie przejąć dotychczasowe udziały Gazpromu w europejskim rynku. Powód jest prozaiczny: rosyjska spółka nie ma możliwości technicznych, aby dostarczyć tyle gazu do Europy.

Obie firmy budowały bowiem w różny sposób logistykę dostaw gazu do zagranicznych odbiorców. Podczas gdy Gazprom stawiał na połączenia gazowe - kierownictwo spółki twierdziło, że LNG nie ma nawet przyszłości - Novatek poszedł w skraplanie gazu i eksport LNG.

Jak się okazało, to drugie rozwiązanie było przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Obecnie Novatek ma dwa terminale wysyłki LNG. Pierwszym jest olbrzymi obiekt Jamał LNG (właścicielami zakładu są Novatek, TotalEnergies i chińskie CNPC i SRF) na północy Syberii, a drugim mniejszy terminal nad Bałtykiem w Wysocku.

Co ciekawe, stało się to nieco z musu. O ile Kreml godził się na eksport gazu w postaci LNG poza strukturami Gazpromu, to w przypadku przesyłu gazociągami monopol został zniesiony, co właśnie skrzętnie wykorzystał Novatek.

Tylko wojna mogła zmienić zakonserwowany wcześniej układ

Fakt, że Novatek może wyprzedzić Gazprom, to splot kilku czynników. W normalnych okolicznościach nie byłoby na to szansy. Dość powiedzieć, że eksport Gazpromu do Europy przed wybuchem wojny na Ukrainie sięgał ponad 150 mld m3. To w przybliżeniu dwukrotnie więcej niż całkowita produkcja gazu w Novateku.

Jednak po napaści na Ukrainę na Rosję zostały nałożone sankcje. W odwecie Kreml zaczął pod pozorem zmian w walucie rozliczeniowej - zamiast euro czy dolara miał być rubel - szantażować europejskich odbiorców surowca.

Ponieważ ci nie chcieli się zgodzić na jednostronne zmiany w umowach, Gazprom wstrzymał dostawy surowca do wielu europejskich odbiorców. Jednak nawet zapowiedzi „zamrożenia Europy” nie zmieniły podejścia do rosyjskiego gazu. Unia zaczęła sprowadzać rekordowe ilości LNG od innych niż rosyjscy dostawców.

Specjaliści są zgodni, że odbudowa pozycji Gazpromu nie będzie możliwa. Zwłaszcza że oprócz nieufności europejskich odbiorców do rosyjskich kontrahentów znacząco zredukowane zostały możliwości transportu surowca. Z sześciu głównych systemów dostaw (2 rurociągi Nord Stream, 2 rurociągi przez Ukrainę, 2 przez Turcję - Turkish Stream i Blue Stream) czynne są co prawda trzy (oba tureckie i jeden przez Ukrainę), ale ich zdolności przesyłowe stanowią ułamek gazociągów nieczynnych. Co więcej, w przypadku Nord Stream i Nord Stream 2 we wrześniu 2022 roku trzy z czterech nitek gazociągów (oba mogły przesłać rocznie ponad 110 mld m3 gazu) zostały wysadzone.

Zmiany wśród dostawców są nieodwracalne, Rosja straciła rynek

W odróżnieniu od Gazpromu Novatek zwiększa swój udział w europejskim rynku gazu, ale choć będzie w nim miał liczący się udział, to jednak nie wiodący.

Pierwszym czynnikiem są ograniczone możliwości wysyłki LNG do Europy. Jednak równie ważny jest drugi powód. Gaz z Rosji jest postrzegany przez wielu polityków jako surowiec, który w każdej chwili może przestać płynąć.

Druzgocąco wpływa to na możliwość zawierania nowych kontraktów, jak i na negocjacje cenowe.

Oczywiście atutem Rosjan są zasoby gazu - największe na świecie. Jednak dzięki technologii LNG okazało się, że potencjalnych dostawców gazu na lukratywny rynek europejski jest całkiem spore grono. Sny o potędze Rosjanie będą musieli więc odłożyć być może "na wieczne nigdy".

Nie oznacza to, że zarówno Novatek, jak i Gazprom nie będą chciały zwiększyć produkcji i eksportu gazu. Novatek buduje kolejne linie skraplania na Jamale. Sęk w tym, że nadal nie jest rozwiązany kluczowy problem, skąd wziąć tankowce LNG, które rosyjski surowiec mogłyby transportować.