Gazprom wstrzymuje dostawy gazu do Finlandii. Jest już termin

Dostawy gazu z Rosji do Finlandii zatrzymają się w sobotę 21 maja o 7 rano, poinformowała fińska firma Gasum. Finlandia będzie trzecim po Polsce i Bułgarii krajem Unii Europejskiej, któremu rosyjska spółka bez powodu zamknie gazowy kurek.

Gaz przestanie płynąc do Finlandii w sobotę 21 maja.

Krok Gazpromu to m.in. kara dla Finów za zgłoszenie akcesu do NATO.

Helsinki zapowiadają, że bez rosyjskiego gazu sobie poradzą.

- W piątek 20 maja po południu Gazprom Export poinformował Gasum, że dostawy gazu ziemnego do Finlandii w ramach umowy zostaną zakończone w sobotę 21 maja 2022 r. o godzinie 07:00 - podała fińska firma.

Jakie są powody wstrzymania dostaw przez Gazprom do Finlandii? Strona rosyjska utrzymuje, że winę ponoszą sami Finowie, którzy jakoby nie chcieli za gaz płacić. Sam sekretarz prasowy Władimira Putina stwierdził, że „oczywiste jest, iż nikt nie dostarczy niczego za darmo”.

Jednak te słowa to zwykłe kłamstwo. Finowie, jak i Polska oraz Bułgaria, nie zgodzili się na jednostronną zmianę przez Rosjan warunków umowy. Chodzi o to, że Gazprom chciał, aby płatności za surowiec dokonywać w rublach. Tymczasem w kontraktach zapisane są rozliczenia w twardych walutach.

Finlandia już wcześniej zastrzegła sobie, że w przypadku wstrzymania przez Gazprom dostaw surowca, będzie skarżyła rosyjski koncern do arbitrażu.

Specjaliści mówią o dwóch czynnikach, które mogły się przyczynić do wstrzymania dostaw. Pierwszym jest fakt, że Finlandia to z punktu widzenia Gazpromu „drobny” klient. Tak więc Rosjanie nie stracą zbyt wiele, zakręcając Finom gaz. Przy okazji pokażą innym dużo ważniejszym i wahającym się odbiorcom, że także w ich przypadku mogą zdecydować się na zakręcenie kurka z gazem. Wielu obserwatorów uważa, że może być to demonstracja skierowana w stosunku do Niemiec.

Drugim powodem wstrzymania dostaw może być chęć ukarania Finlandii za zgłoszenie formalnego akcesu do NATO. Po napaści Rosji na Ukrainę, Helsinki obawiają się niebezpiecznego sąsiada i chcą wstąpić do sojuszu.

Co odłączenie od gazu z Rosji oznaczać będzie dla Finlandii? Około 10 proc. energii elektrycznej w Finlandii pochodzi ze spalania gazu. Helsinki deklarują zastąpienie surowca gazem z innych źródeł, w tym z gazociągu Balticconnector, który łączy Finlandię z Estonią.

Gasum Oy to założona w 1994 roku fińska państwowa firma energetyczna z siedzibą w Espoo, która importuje i sprzedaje gaz ziemny. Posiada 17 zakładów przetwarzania biogazu w Finlandii i Szwecji i jest największym przetwórcą odpadów biodegradowalnych w krajach skandynawskich. Dodatkowo Gasum zajmuje się sprzedażą energii wiatrowej oraz świadczy różnorodne usługi na rynku energetycznym.