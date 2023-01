Gazprom wykpiwał LNG, a teraz próbuje się nim ratować

Rosjanie zapaść swojego eksport gazu usiłują tuszować danymi dotyczącymi zwiększenia zagranicznej sprzedaży LNG. Tyle że nie rekompensuje to im strat powstałych po niemal całkowitym wstrzymaniu dostawy gazu do UE gazociągami.

Eksport rosyjskiego gazu spada, choć władze twierdzą, że nie jest tak źle.

Rosyjscy gazownicy chcą zwiększyć sprzedaż LNG.

Zmniejszeniu strat ma służyć także większa sprzedaż na krajowy rynek.

Bardzo ciekawa - w kontekście trudnej sytuacji z eksportem rosyjskiego gazu - jest wypowiedź wicepremiera Aleksandra Nowaka.

- Eksport rosyjskiego gazu ziemnego w 2022 roku wzrósł, mimo że zmniejszył się eksport gazu rurociągowego - powiedział polityk na niedawnym spotkaniu z premierem Michaiłem Miszustinem i jego zastępcami.

To dość zaskakująca informacja, bo wcześniej, jak poinformował szef koncernu Aleksiej Miller, wysyłka gazu przez Gazprom do krajów spoza Wspólnoty Niepodległych Państw w 2022 roku wyniosła 100,9 mld m sześc. Dla porównania: w 2021 roku pula ta sięgnęła 185,1 mld m sześc. Tym samym eksport Gazpromu zmniejszył się w skali roku o prawie połowę - czyli o 45,5 proc.

Rosja zaczęła łakomym okiem spoglądać na rynek LNG

Jak należy tłumaczyć wypowiedź Nowaka? Owszem, eksport gazu przez Rosję zwiększył się - ale tylko w dwóch segmentach. Pierwszym była sprzedaż surowca do Chin.

- Dostawy gazu wzrosły dzięki gazociągowi Siła Syberii do rekordowych 15,5 mld m sześc. – podkreślił Nowak.

Większe jednak znaczenie dla Rosji ma wzrost eksportu skroplonego gazu ziemnego. W ubiegłym roku wyniósł on rekordowe 46 mld m sześc. (wzrost rok do roku o 8 proc.).

Rosnąca sprzedaż gazu w postaci LNG to całkowita zmiana strategii rosyjskiego giganta. Przez dwie dekady twierdził on, że tego rodzaju sprzedaż dla Gazpromu nie ma uzasadnienia. Koncern dostarczał bowiem setki miliardów metrów sześciennych gazu gazociągami.

Co więcej: władze spółki dezawuowały sens sprzedaży LNG. Twierdziły, że gaz ten jest droższy, a rynek - mniej stabilny. Wskazywały również na problemy technologiczne. Efektem takiego podejścia było to, że Gazprom przespał rewolucję na rynku gazu. Rosjan wyprzedzili Australijczycy, Katarczycy i Amerykanie. Obecnie Moskwa próbuje odbudować swą pozycję, ale rynek jest już dość mocno podzielony, a poza tym zaufanie do Gazpromu jest niskie.

Nie oznacza to, że rosyjski koncern nie ma mocnych argumentów. W Rosji LNG na dużą skalę produkują zakłady Sachalin Energy (współwłaścicielami są Gazprom, Mitsui i Mitsubishi) oraz Jamał LNG (udziałowcy to Novatek, TotalEnergies, chińskie CNPC i SRF).

LNG produkują również mniejsze zakłady Gazpromu w tłoczni Portowaja, Cryogaz-Vysotsk LLC (joint venture Novateku i Gazprombanku), jednostki produkcyjne Gazprom transgaz St. Petersburg LLC, Gazprom transgaz Jekaterynburg LLC, Novatek LLC – Czelabińsk oraz kilka małych zakładów.

Eksperci wskazują jednak, że, owszem, Rosja może chcieć rozbudować zdolności produkcyjne LNG, ale nie oznacza to, że jej się uda... Barierą pozostaje technologia. Specjaliści szacują, że nawet 85-90 proc. tzw. ciągów skraplających zbudowanych jest z urządzeń zachodniej proweniencji.

Po napaści na Ukrainę i obłożeniu Rosji sankcjami dostęp do tego typu urządzeń jest niemal niemożliwy. Rosja nie może też liczyć na zamienniki. Po prostu: dostępna technologia znajduje się niemal wyłącznie w posiadaniu zachodnich firm.

Na ratunek Gazpromowi krajowi odbiorcy gazu ziemnego

W sytuacji z malejącą zagraniczną sprzedażą Gazprom próbuje radzić sobie, zwiększając podaż na krajowy rynek.

- W gazownictwie rynek krajowy był stabilnie zaopatrywany - przedsiębiorstwa energetyczne, przemysł, mieszkalnictwo i usługi komunalne odebrały 484 mld m sześc. – powiedział Nowak podczas rządowego wystąpienia.

Gazprom także zwiększył inwestycje w system dystrybucyjny.

- W ramach projektu gazyfikacji społecznej doprowadzono darmowy gaz w granice działek 504 tys. gospodarstw domowych, czyli 2,5 razy więcej niż w latach ubiegłych. Ogólny poziom "zgazowania" do końca roku osiągnął 73 proc. – poinformował wicepremier.

Ta ostatnia liczba wydaje się jednak dość wątpliwa; przed koronawirusem gazyfikacja Rosji wynosiła bowiem niewiele ponad 50 proc.

Inna sprawa to opłacalność całego procesu. Gaz sprzedawany na lokalny rynek jest bowiem wielokrotnie tańszy niż eksportowany. Rosja za tzw. subsydiowanie skrośne (pokrywanie kosztów jednego rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej lub kosztów dotyczących jednej grupy odbiorców przychodami pochodzącymi z innego rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej lub od innej grupy odbiorców - red.) także w gazie była karana. Utrudniony był eksport np. do UE niektórych grup towarów.

Rozbudowa własnego systemu zaopatrzenia ma jednak jedną zaletę: pozwala utrzymać poziom produkcji. Gdyby gaz nie był wykorzystywany, surowiec trzeba byłoby spalić lub wstrzymać wydobycie. W obu przypadkach oznaczałoby to potężne straty finansowe i liczne problemy natury technicznej – np. z ponownym zwiększeniem wydobycia.