Gazprom wysyła gaz LNG z Bałtyku, bo ma alternatywną drogę do Azji

Gazprom wysłał pierwszą dostawę LNG z terminala Portowaja nad Bałtykiem drogą morską z wykorzystaniem szlaku arktycznego. Dostawa ma trafić do odbiorcy w Azji, najprawdopodobniej w Chinach. Obecnie gazowiec jest na Morzu Barentsa.

Zgodnie z danymi satelitarnymi pozwalającymi śledzić ruch statków rosyjski koncern paliwowo-gazowy Gazprom wysłał do odbiorców w Azji pierwszą dostawę skroplonego gazu (LNG) z terminala Portowaja w pobliżu Wyborga zlokalizowanego nad Morzem Bałtyckim.

Statek Nowogród Wielki został załadowany 14 sierpnia tego roku i w późnych godzinach wieczornych wyszedł w morze. Po przepłynięciu Morza Bałtyckiego, obrał kierunek na Morze Północne i Morze Norweskie wzdłuż wybrzeża Norwegii następnie skierował się na Morze Barentsa. Tam został zidentyfikowany dzięki danym satelitarnym.

Ze względu na gwałtowne ocieplenie klimatu droga północna, prowadząca przez Arktykę może być wykorzystywana do normalnej żeglugi, bez pomocy lodołamaczy, już przez siedem miesięcy w roku. Dla Rosji stanowić to może alternatywną trasę w transporcie ropy naftowej i gazu ziemnego z europejskich portów do klientów w portach azjatyckich.

Terminal Portowaja o rocznych zdolnościach produkcyjnych około 1,5 miliona ton LNG został oddany do użytku przez Gazprom we wrześniu 2022 roku. Ze względu na sankcje nałożone przez Unię Europejską większość dostaw kierowanych jest do Turcji.

Pierwszy transport skierowany na Daleki Wschód będzie dla Gazpromu okazją do sprawdzenia nowych kierunków eksportu.