Gazprom wznowił dostawy gazu na Łotwę

Gazprom wznowił dostawy rosyjskiego gazu na Łotwę. Wstrzymał je pod koniec lipca. Ryga stwierdziła, że ​​gaz jest importowany przez pośrednika i opłacany w euro. Łotwa, podobnie jak Bułgaria, nie zrealizowała do sierpnia planu Komisji Europejskiej, aby zimą zapełnić magazyny krajów UE gazem i jest zmuszona kupować rosyjskie paliwo.

Według platformy europejskich operatorów GTS ENTSOG Łotwa 5 sierpnia wznowiła import rosyjskiego gazu. Potwierdza to internetowa mapa importu łotewskiego operatora GTS Conexus. Od dnia wznowienia wielkość dostaw rosyjskiego gazu wzrosła do 3-4 mln m sześc. dziennie, a 8 sierpnia powinna osiągnąć 4,1 mln m sześc. Jest to przybliżony poziom dostaw czerwcowych. Natomiast w lipcu kraj otrzymał prawie dwa razy więcej.

Dzień wcześniej Łotwa ogłosiła, że ​​kupuje rosyjski gaz przez pośredników i płaci w euro. Następnie 29 lipca Gazprom poinformował, że Łotwa naruszyła warunki doboru paliwa i w ramach lipcowego wniosku wstrzymano dostawy gazu.

Czytaj: Gazprom ogłosił, że wstrzymuje dostawy gazu na Łotwę

W przeciwieństwie do Litwy i Estonii Łotwa nie wprowadziła jeszcze zakazu importu z Rosji. Wejdzie on w życie 1 stycznia. Ryga próbowała jednak pójść w ślady swoich bałtyckich sąsiadów i od kwietnia tymczasowo zawiesiła import, m.in. z powodu wysokich cen rosyjskiego gazu, które są powiązane z notowaniami na europejskich giełdach.

Łotwa musi jednak zapełnić magazyn Inčukalns, a do sierpnia poziom zapasów nie spełnił harmonogramu ustalonego przez Komisję Europejską. Łotewski UGSF (underground gas storage facility - podziemny magazyn gazu) nadal jest napełniony w nie więcej niż 54 proc., podczas gdy poziom napełnienia do 1 sierpnia powinien wynosić 57 proc.

Bez Gazpromu dostawy spadły do zera, a od 5 sierpnia wzrosły powyżej 4 mln m sześc. dziennie. Bez rosyjskiego gazu Łotwa po prostu nie jest w stanie realizować dostaw gazu, z którego korzystają zarówno państwa bałtyckie, jak i Finlandia odcięta od rosyjskiego gazu z powodu odmowy przejścia na nowy mechanizm rozliczeń i otwarcia rachunków w Gazprom Banku – stwierdza EADaily.

Czytaj: Gazprom twierdzi, że przekazanie Niemcom turbiny do Nord Stream 1 było niezgodne z kontraktem

Oprócz Gazpromu jedynym źródłem gazu dla całego regionu bałtyckiego jest terminal LNG w Kłajpedzie na Litwie. Ale jego potencjał to za mało, pracuje on bowiem dla krajów bałtyckich z Finlandią oraz dla Polski. Poprzez ten terminal część amerykańskiego gazu odbiera polska państwowa spółka PGNiG.

Jak donosi EADaily, sąsiednia Litwa przestała importować rosyjski gaz od kwietnia i najwyraźniej nie odczuwa niedoboru, ponieważ zużycie gazu w kraju spadło o jedną trzecią z powodu rekordowych cen. To więcej niż wolumen dostarczany przez Gazprom.