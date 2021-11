Gazprom zaczął realizować plan uzupełniania gazu w zbiornikach w Europie

Rosyjski koncern Gazprom poinformował we wtorek, że rozpoczął realizację planu zapełniania podziemnych zbiorników gazu w pięciu krajach europejskich. Chodzi m.in. o zbiorniki znajdujące się w Niemczech i w Austrii.

Wcześniej koncern zakończył zapełnianie gazem zbiorników znajdujących się w Rosji, co miało stworzyć rezerwę surowca przed zbliżającą się zimą.

27 października prezydent Rosji Władimir Putin nakazał kontrolowanemu przez Kreml Gazpromowi, by zaczął pompować gaz do zbiorników w Europie, gdy uzupełni rosyjskie rezerwy. Putin ocenił wówczas, że przesyłanie gazu do UE poprawi sytuację na europejskich rynkach energetycznych.