Gazprom zaczyna tracić Europę. Ważniejsza Norwegia i LNG

Brak wiarygodności Gazpromu spowodował, że europejscy odbiorcy surowca gromadzą gaz w nienotowanym w historii tempie. W maju do podziemnych magazynów surowca w Europie wpompowano rekordowe, aż 15,6 mld m3 surowca. Padł także rekord w imporcie LNG, a surowiec ten był ważniejszy niż dostawy z Rosji.

Rosyjska polityka spowodowała, że gaz z innych kierunków staje się atrakcyjny dla Europy.

Na koniec maja rezerwy w europejskich magazynach wzrosły do 47,13 proc. ich pojemności. Obecnie gromadzą one nieco ponad 50 mld m3 gazu.

Maj był również rekordowy na europejskim rynku LNG. Przepływy gazu z terminali LNG do systemu ustanowił nowy rekord - 10,8 mld m3. Wszystko jednak wskazuje, że osiągnięto techniczne maksimum importu LNG.

Tempo zatłaczania gazu do europejskich podziemnych magazynów w maju było rekordowe nie tylko w tym roku, ale też osiągnęło absolutne maksimum przez cały czas prowadzonych od 2011 roku obserwacji, wynika z danych Gas Infrastructure Europe.

Wpływ na zmiany miał przede wszystkim sam Gazprom. Rosyjski koncern okazał się nierzetelny i zerwał umowy na dostawę gazu do kilku krajów.

Rekordowe tempo zatłaczania

Europejskie magazyny gazu zgromadziły w maju aż 15,6 mld m3, czyli o 52 proc. więcej niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku, i o 11,5 proc. więcej niż w przypadku poprzedniego rekordu z maja 2018 roku.

Na koniec maja rezerwy gazu w europejskich magazynach wzrosły już do 47,13 proc. pojemności - 2,5 punktu procentowego poniżej średniej dla tego dnia z ostatnich pięciu lat, ale o 9,5 punktu procentowego więcej niż w tym samym dniu roku ubiegłego. Obecnie europejskie magazyny zawierają nieco ponad 50 mld m3 gazu.

Najaktywniej gazem zapełniają swoje magazyny Portugalia i Polska, które osiągnęły poziom odpowiednio 92,49 proc. i 94,61 proc. Podziemne magazyny gazu (PMG) w Niemczech wypełnione są w 48,8 proc., we Francji w 52,04 proc., we Włoszech w 49,86 proc.

Cała para w LNG

Maj był również rekordowy na europejskim rynku LNG. Przepływy gazu z terminali LNG do systemu ustanowiły nowy rekord - 10,8 mld m3. To więcej niż poprzednia rekordowa liczba 10,27 mld m3 z maja 2020 r. Zapasy LNG w krajach UE są obecnie o 13 proc. wyższe niż w 2021 r. i o 12 proc. wyższe niż średnia pięcioletnia.

Zdolności regazyfikacji gazu skroplonego i jego dalszego zatłaczania do gazociągów w Europie obciążone są obecnie w 66 procentach. Jednak to może być maksimum.

Jak wynika z danych agencji konsultingowej IHS Markit (część S&P Global), w praktyce oznacza to, że kraje europejskie osiągnęły technicznie możliwe maksimum importu LNG. I choć nominalna zdolność regazyfikacyjna w regionie nie jest jeszcze w pełni obciążona, ograniczenia infrastrukturalne nie pozwalają na dostarczanie większej ilości gazu na rynek.

Łącznie od początku tego roku dostawy LNG z terminali do gazowego systemu przesyłowego Europy wyniosły około 52,45 mld m3. Dla porównania: Gazprom w tym samym czasie wyeksportował do krajów spoza WNP (w tym dostawy do Chin) 61 mld m3 gazu.

Ze względu na rekordowy import przez kraje UE, LNG w 2022 roku zajmuje pierwsze miejsce pod względem udziału w całkowitym wolumenie dostaw gazu do Europy - 29 proc., wynika z danych Europejskiej Sieci Operatorów Systemów Transportu Gazu (ENTSOG) z maja. Na drugim miejscu z udziałem 26 proc. są dostawy gazu ze Wschodu (gaz rosyjski, dostawy gazu z Ukrainy, a także wycofywanie ich gazu przez firmy europejskie z PMG na Ukrainie), na trzecim z 22 proc. - dostawy z Morza Północnego (głównie gaz z Norwegii).

Jednocześnie według danych za maj udział LNG jest jeszcze wyższy - 31 proc., a od 10 maja dostawy gazu z Norwegii (24 proc.) nawet przewyższają dostawy gazu rosyjskiego (23,9 proc.).