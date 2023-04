Gazprom zaklina rzeczywistość i straszy Europę

Rosjanie nie mogą się pogodzić z utratą europejskiego rynku gazu. W najnowszej prognozie Gazprom wbrew realiom twierdzi, że Unii będzie bardzo ciężko zapewnić sobie wystarczający poziom zapasów gazu przed nowym sezonem.

Gazprom uważa, że Europa straciła w wyniku braku importu gazu z Rosji.

Wbrew stanowi faktycznemu, Rosjanie uważają, że Unia nie poradzi sobie bez rosyjskiego surowca.

O rynku gazu w Europie i Polsce będziemy dyskutowali podczas sesji "Gaz i bezpieczeństwo" w trakcie XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbędzie się 24-26 kwietnia w Katowicach.

- Europie będzie bardzo trudno uzupełnić swoje magazyny gazu do poziomu z zeszłego roku po tym, jak kontynent zakończył zimowy sezon grzewczy ze stosunkowo niskimi zapasami - poinformował rosyjski gigant gazowy Gazprom.

Według Rosjan europejskie magazyny gazu są zapełnione w zbyt niskim stopniu

By udowodnić tę tezę, Rosjanie manipulują danymi. Gazprom zauważa bowiem, że na dzień 16 kwietnia w magazynach w Europie znajdowało się 56,6 mld m3, co oznacza spadek z 58 mld m3 w tym samym okresie 2020 roku.

Tyle, że wówczas zapotrzebowanie na gaz gwałtownie malało z powodu pandemii koronawirusa. A teraz Europa ma zapasy minimalnie tylko niższe, w sytuacji gdy gospodarka działa normalnie.

Warto przy tym odwołać się do bardziej miarodajnych źródeł. Obecny poziom rezerw gazu w Europie wynosi około 56 proc. - to aż o 21 punktów procentowych więcej niż średnia dla tych samych dat w ciągu ostatnich pięciu lat - wynika z danych Gas Infrastructure Europe.

Jak więc widać na samym początku sezonu zatłaczania sytuacja w magazynach gazu jest bardzo dobra.

W komunikacie w mediach społecznościowych w Telegramie - Gazprom zauważa, że Europie pomogła stosunkowo łagodna pogoda, co może nie mieć miejsca w przyszłym roku.

- Powtórzenie napełniania magazynu może stać się „nietrywialnym zadaniem” dla europejskich firm – twierdzi Gazprom.

Zdaniem Gazpromu Europa sama sobie będzie winna możliwemu brakowi gazu

Rosyjska spółka kłamie, tłumacząc, że trudna sytuacja w Europie wynikać będzie z tego, że w Unii podejmowane są motywowane politycznie decyzje mające na celu odmowę importu rosyjskiego gazu rurociągowego.

Tymczasem faktycznie to Gazprom zerwał kontrakty na dostawy gazu do licznych europejskich odbiorców, po tym, gdy ci nie zgodzili się na jednostronne zmiany zapisów kontraktów gazowych.

Zresztą Europa dobrze sobie radziła bez rosyjskiego gazu już w ubiegłym roku. Jak wynika z danych Komisji Europejskiej, zeszłoroczny europejski import rosyjskiego gazu rurociągowego wyniósł 62 mld m3, czyli o 60 proc. mniej niż średnia z poprzednich pięciu lat.

Oczekuje się, że w tym roku rosyjskie dostawy do UE spadną do 25 mld m3, przy założeniu, że przepływy gazociągiem Turkish Stream i przez Ukrainę będą zgodne z wielkościami z grudnia 2022 r. prognozuje Międzynarodowa Agencja Energetyczna.

Dlaczego Gazprom martwi się sytuacją gazową Unii? Według ekspertów informacja jest skierowana do rosyjskich odbiorców, którzy mają usłyszeć, że bez rosyjskiego gazu w Unii dzieje się źle. To także próba pokazania, że choć po rozpoczęciu wojny z Ukrainą, w Rosji jest pogorszenie, to inni mają jeszcze gorzej.