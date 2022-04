Gazprom zakręca gaz także Bułgarii

Od środy, 27 kwietnia Gazprom przestanie dostarczać gaz do Bułgarii - podały we wtorek wieczorem media. Wcześniej PGNiG poinformował o wstrzymaniu od środy dostaw rosyjskiego gazu do Polski.

Jak podała francuska agencja prasowa(AFP) bułgarskie Ministerstwo Energii poinformowało, że od 27 kwietnia rosyjski Gazprom przestanie dostarczać gaz do Bułgarii.

Według Reutersa Gazprom poinformował bułgarską państwową spółkę Bulgargaz, że od środy wstrzyma dostawy gazu. Bułgarski resort energii podał, że wraz z państwowymi spółkami gazowymi podjęło działania w celu znalezienia alternatywnych rozwiązań w zakresie dostaw gazu ziemnego i zaradzeniu powstałej sytuacji. Ministerstwo oświadczyło, że na razie nie będzie żadnych ograniczeń w zużyciu gazu w kraju, który ponad 90 proc. swych potrzeb zaspokaja importem od Gazpromu.

We wtorek wieczorem PGNiG podał w komunikacie giełdowym, że Gazprom poinformował o wstrzymaniu od środy dostaw gazu do Polski. Dodano, że spółka odmówiła Gazpromowi zapłaty za gaz z kontraktu jamalskiego w rublach.

O odcięciu od dostaw gazu z Rosji do Litwy, informował wcześniej pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski.