Gazprom zakręca Niemcom kurek z gazem. Zamyka Nord Stream 1

Gazprom zapowiada ponowne wyłączenie Nord Stream 1

Rosyjski gigant energetyczny Gazprom zapowiedział trzydniowe zamknięcie całego gazociągu Nord Stream 1. W dniach od 31 sierpnia do 2 września gaz nie popłynie do Niemiec - informuje "Tagesspiegel", powołując się na komunikat Gazpromu.

Cena gazu ziemnego zbliży się historycznego poziomu

Jednocześnie rosyjski Gazprom straszy i sugeruje, że ze względu na utrzymujące się braki w zaopatrzeniu na rynku europejskim jeszcze tej zimy cena gazu ziemnego w dostawach natychmiastowych zbliży się historycznego poziomu 4 tysięcy dolarów za 1000 metrów sześciennych surowca.

- Ceny spotowe gazu w Europie osiągnęły obecnie poziom 2500 dolarów ma 1000 metrów sześciennych. Konserwatywne szacunki sugerują, że jeśli ten trend cenowy się utrzyma ceny tej zimy przekroczą 4000 dolarów za 1000 metrów sześciennych - przekazał Gazprom.

Obecnie znacząco zostały ograniczone dostawy rosyjskiego gazu przede wszystkim z wykorzystaniem gazociągu Nord Stream 1, który od połowy czerwca pracuje na zaledwie 20 procentach zdolności technicznych, które wynoszą 163 miliony metrów sześciennych dziennie.

Rosjanie tłumaczą to względami technicznymi oraz wstrzymaniem przekazania przez koncern Siemens turbiny do tłoczenia gazu, która poddana została okresowemu przeglądowi technicznemu w zakładach w Kanadzie.

Możliwe problemy w zapełnieniu niemieckich magazynów gazem

Przypomnijmy, że w ocenie niemieckiego regulatora rynku energetycznego Bundesnetzagentur mogą się pojawić znaczące problemy uniemożliwiające zapełnienie niemieckich magazynów gazem w 95 procentach. Ważne będę oszczędności w zużyciu. Przed Niemcami nie jedna, a dwie ciężkie zimy. Gospodarka i obywatele muszą nauczyć się funkcjonować w stanie permanentnych niedoborów gazu.

Zgodnie z przyjęta strategią rządową Niemcy do 1 września powinny mieć wypełnione swoje magazyny gazowe w 75 procentach. Kolejna bariera to 85 procent do 1 października i 95 procent do 1 listopada. O ile pierwsze dwie wartości są w pełni realne do wykonania, to wydaje się, że będzie bardzo trudno zapełnić magazyny niemal w całości przed zimą.

- Niemcy ryzykują, że nie zrealizują swoich celów w zakresie magazynowania gazu. Osiągnięcie 85 procent jest bardzo ambitnym, ale możliwym celem, jednak później może być już bardzo ciężko - powiedział w wywiadzie dla t-online.de prezes regulatora rynku niemieckiego Bundesnetzagentur Klaus Mueller.

