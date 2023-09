Gazprom zaliczył załamanie się produkcji gazu

Rosyjski gigant gazowy Gazprom po raz pierwszy w tym roku opublikował dane operacyjne dotyczące wydobycia i dostaw gazu. Nie zaskakują - widać załamanie w produkcji i dostawach. Koncern obwinia o to zachodnich polityków.

- Bazując na wynikach I półrocza 2023 r., wydobycie gazu ziemnego i towarzyszącego przez Grupę Gazprom w Federacji Rosyjskiej wyniosło 179,45 mld m3. Spadek rok do roku o 24,7 proc. wynika z przyjęcia w szeregu krajów decyzji motywowanych politycznie, mających na celu odmowę importu rosyjskiego gazu - napisała rosyjska spółka.

Co ciekawe, koncern po raz pierwszy w swojej historii opublikował tzw. „raport emitenta”. Dokument ten będzie publikowany dwa razy w roku i oznacza odwrót od kwartalnych publikacji danych operacyjnych. Wynika to z tego, że rosyjskie standardy sprawozdawczości finansowej są dużo mniej rygorystyczne niż międzynarodowe.

Jedyna dobra informacja dla spółki to ta dotycząca wydobycie kondensatu ropy i gazu. Produkcja w omawianym okresie rok do roku wzrosła o 8,8 proc. do 36,31 mln ton.

- Wzrost wydobycia ciekłych węglowodorów przez grupę Gazprom wynika głównie z realizacji programów wierceń wydobywczych i uruchomienia nowych odwiertów, a także uruchomienia instalacji produkcyjnych w ramach realizacji projektów zagospodarowania złoża Urengoj - podała firma.

W pierwszej połowie 2023 roku grupa Gazprom dostarczyła na rynek krajowy i zagraniczny 166 mld m3 (w tym samym okresie roku ubiegłego – 225,7 mld m3). Jednak nie podała, jak rozkładały się dostawy.

Zdaniem specjalistów już wcześniej było wiadomo, że głównym rynkiem zbytu dla Gazpromu pozostanie Rosja. Wynika to z zerwania przez Rosjan kontraktów z europejskim odbiorcami gazu, po tym gdy ci nie chcieli za rosyjskie paliwo płacić w rublach. Próba wprowadzenia jednostronnych zmian w umowach przez Rosjan to odpowiedź Moskwy na sankcje, jakie Europa nałożyła na Kreml po rosyjskim ataku na Ukrainę.