Gazprom zatłacza magazyny gazu w Niemczech. Ceny na giełdzie spadają

Gazprom rozpoczął w piątek napełnianie gazem swoich magazynów w Niemczech. W poniedziałek TTF - popularny indeks giełdowych cen spot gazu idzie w dół.

W piątek Gazprom rozpoczął napełnianie swojego największego niemieckiego magazynu gazu Rehden - wynika z danych AGSI zbieranych przez organizację GIE. Poprzednio zatłaczał do niego gaz pod koniec września, od miesiąca Rehden praktycznie utrzymywał niezmieniony stan zapasów niecałych 10 proc. pojemności. Także w piątek Gazprom zaczął też tłoczyć gaz do innego swojego magazynu w Niemczech - Jemgum, chociaż ten jest wypełniony w ponad 85 proc.

Również w piątek gaz zaczął trafiać do używanych przez Gazprom magazynów Bergermeer w Niderlandach oraz Haidach w Austrii, chociaż w ich przypadku, były one zatłaczane i opróżniane w ciągu ostatnich tygodni.

Pod koniec października prezydent Rosji Władimir Putin polecił Gazpromowi, by od 8 listopada, po napełnieniu rosyjskich magazynów, wysyłał więcej gazu do europejskich magazynów.

Poniedziałkowe notowania kontraktów terminowych na gaz spadają. TTF dla kontraktów na grudzień spadł od początku dnia o 3 proc., do 77,55 euro za MWh, a styczniowy o ok. 4 proc. do 76,54 euro za MWh. Spadek w przypadku kontraktów na luty 2022 r. jest ponad 5 proc. - do 75,90 euro za MWh.