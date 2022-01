Gazprom złapany na kłamstwie w sprawie dostaw gazu do Europy

Dobowy eksport gazu przez Gazprom na główne rynki skurczył się w pierwszych 15 dniach nowego roku do najniższego poziomu od 2015 roku. Tymczasem Gazprom uparcie twierdzi, że wysyła do Europy tyle samo gazu, co w poprzednich latach.

Gra na przeczekanie

Zresztą już w ubiegłym roku widać było, że Rosja odchodziła od tego sposobu handlu. W 2021 roku tą drogą sprzedano 7,286 mld m3 gazu, rok wcześniej było to aż 27,521 mld m3!Co ciekawe, aktywność handlowa platformy spadła szczególnie mocno od września ubiegłego roku po orzeczeniu niemieckiego sądu, który odmówił wyłączenia Nord Stream 2 spod norm unijnej dyrektywy gazowej.Rosyjska polityka gazowa ma obecnie przed sobą dwa cele. Pierwszym jest zmiana formuł zakupowych. Moskwa chce by europejscy odbiorcy kupowali rosyjski gaz w kontraktach długoterminowych.Czytaj również: Wysycha gazociąg z gazem z Rosji na Słowację Kreml reklamuje je jako najtańsza metodę pozyskania paliwa. Jednak tak naprawdę kontrakty długoterminowe oznaczałyby zacementowanie rynku gazu w Europie i praktycznie skazanie jej tylko na rosyjski gaz. Później Moskwa mogłaby dyktować swoje warunki.Drugim celem Rosjan jest zmuszenie Europejczyków do zgody na uruchomienie Nord Streamu 2. Moskwa kusi, ze sytuacja gazowa Europy uległaby poprawie po uruchomieniu tej zbędnej z punktu widzenia ekonomii inwestycji. W końcu znacznie większe moce niż gazociąg z Rosji do Niemiec mają inne, lądowe połączenia systemowe z Rosji do Europy, tyle że wykorzystywane w niewielkim przez Moskwę stopniu.Jak długo Rosja może jeszcze celowo ograniczać dostawy gazu do Europy? Proces ten nie może trwać wiecznie. Obecnie nadwyżkę gazu Rosjanie zatłaczają do swoich podziemnych magazynów surowca.Według specjalistów najpewniej wyczerpią one swoje pojemności do końca stycznia. Wówczas Moskwa może mieć dwa wyjścia. Pierwszym jest zmniejszenie wydobycia, co z przyczyn technologicznych wcale nie jest proste. Drugim zaoferowanie surowca do sprzedaży. Wówczas ceny gazu gwałtownie by spadły.Na razie jednak Rosjanie stoją na twardym stanowisku - podaży gazu nie zwiększają. Nawet jeśli nie uda się im jednak osiągnąć powyższych celów, tegorocznej zimy na eksporcie surowca zarobią jak nigdy.