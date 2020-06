Gazprom złożył skargę na korzystny dla PGNiG wynik arbitrażu

Gazprom złożył skargę na wyrok arbitrażu w sporze z PGNiG - podała we wtorek polska spółka. Według PGNiG, skarga trafiła do Sądu Apelacyjnego w Sztokholmie, jednak w ocenie polskiej spółki podstawy, by żądać uchylenia wyroku arbitrażu, nie istnieją.

Jak poinformowało PGNiG, treść skargi Gazpromu nie jest spółce znana i nie została jeszcze jej formalnie doręczona. Zarząd polskiej firmy jednak "powziął informację" o złożeniu do Sądu Apelacyjnego w Sztokholmie skargi o uchylenie wyroku końcowego z 30 marca 2020 r., wydanego przez Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie w postępowaniu arbitrażowym z powództwa PGNiG przeciwko Gazpromowi.

PGNiG podejmie decyzje co do dalszych kroków w tej sprawie po formalnym doręczeniu odpisu skargi. Jednocześnie polska spółka podkreśliła, że w jej ocenie nie istnieją podstawy do żądania uchylenia wyroku końcowego arbitrażu.

30 marca 2020 r. PGNiG wygrało w arbitrażu spór z Gazpromem o ceny gazu w kontrakcie jamalskim. Na mocy wyroku trybunału w Sztokholmie nowa cena ma być naliczana od 1 listopada 2014 r. Polski koncern oszacował, że powinien odzyskać od Gazpromu ponad 6 mld zł nadpłaty i zapowiedział podjęcie kroków w tym kierunku.

Trybunał zmienił formułę naliczania ceny w kontrakcie jamalskim w ten sposób, że jest ona w znaczący sposób powiązana z cenami na rynku europejskim, znacznie bardziej rynkowa i zbliżona do ceny, po jakiej PGNiG sprzedaje gaz odbiorcom.

Miesiąc później PGNiG otrzymało od Gazpromu deklaracje stosowania się do nowych warunków cenowych kontaktu jamalskiego. Polska spółka dostała też korektę do faktury za zakup gazu za marzec 2020 r.

"Cieszę się z szybkiej reakcji naszego partnera biznesowego" - napisał wówczas na Twitterze prezes PGNiG Jerzy Kwieciński.

PGNiG otrzymuje od Gazpromu faktury za gaz już według formuły wynikającej z nowych warunków cenowych kontraktu jamalskiego, ustalonych w wyroku arbitrażu pod koniec marca tego roku - poinformował w połowie maja prezes Kwieciński.

W tej chwili dogadujemy sprawy dotyczące (...) zwrotu przez Gazprom nadwyżki, którą zapłaciliśmy od listopada 2014 r. do lutego tego roku. Szacujemy, że ta nadwyżka to jest 1,5 mld dolarów. O szczegółach nie chcę na razie opowiadać - stwierdził szef gazowej spółki.