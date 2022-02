Gazprom znów pokazał, jak steruje cenami gazu w Europie

Obecne ceny gazu są na bardzo wysokim poziomie. Jednak wieczorem we wtorek cena gazu w dostawach natychmiastowych po raz pierwszy od wielu tygodni spadła poniżej 800 dol. za tys. m3. Natychmiast zareagował Gazprom, który po prostu przykręcił kurek. Ten sezon gazowy unaocznia, jak Moskwa aktywnie kreuje europejskie ceny surowca.

Ratuje nas ciepła aura i wiatraki

Jakby tego było mało na kliku kluczowych gazociągach realizowane były planowane i nieplanowane remonty. W efekcie tych dwóch czynników stopień wypełnienia był przed sezonem grzewczym na nienotowanym do tej pory niskim poziomie.Warto przypomnieć, że w całej Europie, po wynikach doby gazowej 2 października, poziom zapasów gazu w podziemnych magazynach przekroczył 3/4 i osiągnął 75,05 proc. To jednak było aż o 14,9 punktów procentowych poniżej średniej z tego dnia z ostatnich pięciu lat. W połowie lipca luka ta sięgała 16,568 pkt i nadal utrzymała się na niepokojącym poziomie.Jak więc widać, w sezon zimowy Unia wchodziła słabo przygotowana. Stało się to głownie z powodu dwóch wspomnianych czynników, ale ważny okazał się także trzeci - Rosja w tym sezonie po prostu oferowała do sprzedaży mniejsze ilości gazu, niż życzyliby sobie tego europejscy klienci. W związku z tym uzupełnianie surowca szło opieszale.Warto też dodać, że Gazprom kontroluje ok. 10 proc. europejskich pojemności magazynowych poprzez wynajęte zdolności magazynowe. Przez to może również wpływać na rynek.Być może sytuacja w Europie byłaby jeszcze gorsza, gdyby nie sprzyjające okoliczności pogodowe.W kończącym się sezonie grzewczym już można powiedzieć, że zima w Europie była dość łagodna. Średnia temperatura w lutym jest o 2,5 stopnia wyższa niż rok wcześniej. Według prognoz w tym tygodniu (14-20 lutego) będzie o 1,5 stopnia cieplej niż w poprzednim (7-13 lutego).Co ważne pogoda jest wietrzna. W obecnym tygodniu w Europie rośnie produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Udział generacji wiatrowej w produkcji energii elektrycznej w regionie w tygodniu od 7 do 13 lutego wyniósł 17,2 proc., a we wtorek wzrósł do 20,8 proc., wynika z danych stowarzyszenia WindEurope.