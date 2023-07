Gazprom znów straszy Europę

Rosja może nałożyć sankcje na ukraiński koncern paliwowy Naftohaz. W praktyce oznaczałoby to wstrzymanie dostaw rosyjskiego gazu do Europy jedną z trzech ostatnich jeszcze czynnych tras. O możliwości nałożenia sankcji poinformował szef Gazpromu Aleksiej Miller.

Rosjanom nie podobają się pozwy ukraińskiego Naftohazu.

Gazprom grozi wstrzymaniem tranzytu surowca przez terytorium Ukrainy.

Udział Gazpromu w europejskim rynku może jeszcze stopnieć.

- Naftogaz złożył już wielomiliardowe pozwy przeciwko Rosji w amerykańskim sądach. Jeśli takie nieuczciwe działania Naftohazu będą kontynuowane, nie można wykluczyć, że może to doprowadzić do nałożenia sankcji przez Federację Rosyjską. Wtedy jakiekolwiek relacje między rosyjskimi firmami a Naftohazem będą po prostu niemożliwe – powiedział szef Gazpromu Aleksiej Miller.

Według Rosjan pozwy są nieuzasadnione, a sądy niesprawiedliwe

Przedmiotem najnowszego sporu jest tranzyt rosyjskiego gazu przez terytorium Ukrainy. Odbywa się on obecnie tylko jedną trasą, mającą dobowa przepustowość 42,4 mln m3. Druga, w wyniku okupacji przez Rosję kluczowej tłoczni, jest nieczynna.

Nie pozwala to Gazpromowi na wywiązanie się z umowy z Kijowem, dotyczącej tranzytu gazu do Europy. Jej zapisy mówią bowiem o minimalnej ilości transportowanego surowca. Ukraina żąda pokrycia całej należności, Gazprom się przed tym broni.

To nie koniec sporów sądowych.

Naftohaz rozpoczął też procedurę przymusowego odzyskania od Rosji 5 mld dol. w ramach decyzji Trybunału Arbitrażowego w Hadze w sprawie odszkodowania za aktywa na Krymie.

We wrześniu 2017 roku Naftohaz pozwał Federację Rosyjską do międzynarodowego trybunału, domagając się odszkodowania za straty spowodowane utratą aktywów na Krymie.

Na liście wycenionego mienia znalazły się aktywa produkcyjne spółki zależnej Czernomornieftiegazu, gaz w podziemnym magazynie na Krymie, a także aktywa innych spółek zależnych do Naftohazu. Od 2017 roku roszczenie się podwoiło, ze względu na bezumowne korzystanie z ukraińskich zasobów przez Rosję.

Wszystkie te działania mocno zirytowały rosyjska spółkę. Zdaniem Gazpromu roszczenia nie mają podstaw. Rosjanie twierdzą także, że ze względu na to, że sprawy toczą się w sądach amerykańskich i - w przypadku sądu arbitrażowego - w Szwecji, trudno aby postępowania były sprawiedliwe.

Według Moskwy kolejnym krokiem z powodu tych „nieuzasadnionych pozwów ukraińskiej firmy” może być więc nałożenie sankcji na Naftohaz. To - ze względu na rosyjskie przepisy dotyczące zakazu kontaktów handlowych z firmami objętych sankcjami - oznaczałoby zatrzymanie tłoczenia gazu w kierunku ukraińskim.

Rosja może stracić i tak już małe resztki europejskiego rynku

Jeśliby tak się stało, oznaczałoby wyłączenie z użytku ostatniej bezpośredniej trasy przesyłu gazu z Rosji do Europy. Działają bowiem jeszcze dwa gazociągi: Turkish Stream i Blue Stream. Oba jednak biegną przez Turcję, a więc dość okrężną trasą.

Czy Rosja faktycznie się na to zdecyduje? Być może to tylko blef. Przy obecnym natężeniu przesyłu Gazprom można wysłać przez Ukrainę do Europy około 15,5 mld m3. Zamknięcie tego gazociągu oznaczałoby dalszy spadek udziałów Rosji w europejskim rynku gazu.

Bez tranzytu przez Ukrainę rosyjski udział spadłyby z obecnych 15 proc. rynku, poniżej 10 proc.

Same groźby Rosjan oceniane są za dość dziwne. Nawet jeśli Moskwa obłoży sankcjami Naftohaz, to nie zmieni to faktu, że będzie i tak musiała zrekompensować ukraińskiej firmie miliardowe straty.

Przy braku dobrowolnej wypłaty odszkodowania Ukraińcy będą mogli domagać się zajęcia rosyjskiego majątku.