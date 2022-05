Gazpromowi skończyły się kraje do gazowego szantażu

Po tym, jak rosyjski koncern gazowy Gazprom zerwał kontrakty na dostawy gazu do Polski, Bułgarii i Finlandii, obwieścił, że było to spowodowane nieuregulowanymi rachunkami za surowiec. W praktyce Rosjanie chcieli jednak wymusić płatność za gaz w rublach. Choć odbiorców rosyjskiego gazu w Europie jest jeszcze bardzo wielu, to możliwości szantażu znacząco się skurczyły. Bez unijnych odbiorców Gazprom straciłby bowiem płynność finansową, a Rosja - ogromne wpływy do budżetu.

Rosjanie odcięli gaz tym krajom, które - z ich punktu widzenia - były najmniej istotne.

Kluczowi europejscy odbiorcy gazu z Rosji mogą czuć się bezpieczni.

Bez europejskiego rynku Gazprom mógłby popaść w gigantyczne finansowe tarapaty.

Gazprom to największy eksporter gazu do krajów Unii Europejskiej. Łącznie sprzedaje tam rocznie około 140-150 mld m sześc. surowca. Zarazem Gazprom to broń ekonomiczna Kremla. W przeszłości wielokrotnie, przykręcając gazowy kurek, Moskwa chciała wpływać na sąsiadów.

Jednak odcięcie dostaw do Bułgarii, Finlandii i Polski to krok bezprecedensowy. Raz, że państwa te zawsze należycie wypełniały swoje zobowiązania wobec Gazpromu; dwa, że chodzi o poważnych klientów.

Nieprzypadkowy wybór

Dlaczego Rosjanie za cel ataku wybrali Polskę, Bułgarię i Finlandię? Po pierwsze: to znaczący odbiorcy rosyjskiego gazu, ale nie ci najwięksi. Z importem na poziomie około 9,9 mld m sześc. gazu rocznie Polska znajdowała się w czołowej dziesiątce największych klientów Gazpromu. Dużo mniej ważne były Bułgaria i Finlandia (ta pierwsza w ubiegłym roku kupiła w Rosji około 2,9 mld m sześc. surowca, ta druga - jeszcze skromniejsze 1,5 mld).

Razem jednak zablokowane dostawy stanowią ponad 14 mld m sześc. gazu, czyli około 10 proc. rosyjskiej sprzedaży surowca do Unii. A to właśnie ona jest najlepszym konsumentem rosyjskiego gazu, bo nie tylko kupuje dużo, ale i płaci więcej za gaz niż np. Chiny, nie mówiąc już o Białorusi.

To, że akurat w te trzy państwa uderzyła Rosja, jest spowodowane jeszcze innymi czynnikami. Zarówno Polsce, jak i Bułgarii z końcem tego roku kończą się kontrakty z Gazpromem.

Jak podkreślał dużo wcześniej Piotr Naimski, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, nasz kraj nie zamierzał umowy przedłużać. Ze względu na ograniczenia techniczne zrobiłaby to na kilka lat Bułgaria, ale - koniec końców - oba te państwa uciekają spod gazowej strefy wpływów Rosji.

W przypadku Finlandii o odcięciu tego państwa od gazu zdecydowały nieco inne względy... Pierwszym jest niewielki udział Helsinek w globalnych zakupach rosyjskiego gazu, drugim - decyzja o wejściu do NATO.

Pozostałe kraje Unii Gazpromowi będzie już zdecydowanie trudniej odciąć gaz.

Gazprom udaje, że wygrał

Rosjanie - słowami rzecznika prezydenta Władimira Putina, Dmitrija Pieskowa, - tłumaczą, że odcięcie gazu nastąpiło po tym, jak trzy wspomniane kraje nie zapłaciły za gaz. To oczywiście kłamstwo. Rosjanie chcieli należności za gaz w rublach, co w oczywisty sposób stało w sprzeczności z zapisami kontraktowymi.

Teraz grożą, że - podobnie jak z nami, Bułgarią i Finlandią - postąpią z innymi odbiorcami rosyjskiego surowca, którzy nie będą chcieli regulować należności za gaz w rublach.

Wszystkie greckie firmy importujące rosyjski gaz przeszły na nową procedurę płatności za gaz Gazpromowi - chwalą się rosyjskie agencje informacyjne. Co ciekawe: Rosjanie mówią o płatnościach w rublach, a Grecy, że nadal regulują należności w euro...

- Płatność została dokonana zgodnie z instrukcjami Komisji Europejskiej z 19 maja, co w pełni gwarantuje, że ramy sankcji międzynarodowych i decyzje Unii Europejskiej nie zostaną naruszone - poinformowała jednak, powołując się na grecką, gazową spółkę DEPA, agencja AMNA.

W praktyce sytuacja wygląda tak, że unijni odbiorcy gazu regulują należności w euro. Pieniądze te lokują na koncie w Gazprombanku. Waluta jest przeliczana na ruble i w nich czynione są płatności. Można powiedzieć, że Unia nieco ustąpiła Moskwie, ale zwycięstwo ma symboliczny charakter.

Nie ma kogo szantażować

Co interesujące: Rosja na początku w ogóle nie zamierzała (przynajmniej w deklaracjach) przyjmować twardej waluty i chciała, aby to unijne firmy zajęły się zakupem rubli na rynku. Jednak ostatecznie przyjmuje euro. Dlaczego się na to godzi? Bo - zdaniem analityków - skończyły się jej możliwości realnego szantażu.

Oczywiście, teoretycznie może obcinać dostawy gazu kolejnym krajom. Tyle że oznaczałoby to także spadek przychodów budżetowych i zapaść rosyjskich finansów. Co więcej: nawet ograniczenie dostaw do pojedynczego kraju nastręczałoby dużych problemów.

Z eksportem na poziomie ponad 45 mld m sześc. surowca najważniejszym odbiorcą rosyjskiego gazu w Unii pozostają Niemcy. Berlin jest jednak zbyt ważnym dla Rosji klientem, by go potraktować, jak Polskę, Bułgarię czy Finlandię. Podobnie rzecz ma się z Włochami.

Mniejszą wagę w imporcie odgrywają Węgry i Austria - tyle że Orban to jedyny otwarty stronnik Putina w Unii, a Wiedeń od lat z Rosją silnie współpracuje. Oczywiście można byłoby obciąć dostawy np. do Francji albo Holandii, lecz państwa te dysponują innymi importowymi rozwiązaniami.

Na koniec warto jeszcze wspomnieć o jednej kwestii. Decyzje Gazpromu zostały fatalnie odebrane na rynku. Obecnie rosyjska spółka nie cieszy się już takim zaufaniem, jak przed wstrzymaniem dostaw do wspomnianych trzech krajów.

Zdają sobie chyba z tego sprawę w Łachta Centr (siedziba Gazpromu w Petersburgu), skoro spółka do wielu europejskich klientów wysłała pismo, w którym potwierdzała wolę współpracy - i to, że jest godna zaufania…