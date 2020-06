Gazyfikujemy się na potęgę. Ale łatwość dostępu do gazu to niejedyny powód

Już około 65 proc. obszaru kraju ma dostęp do gazu ziemnego z sieci. Oznacza to, że w ciągu dekady udało się zgazyfikować niemal 10 proc. terenu Polski Jednak nie chodzi tylko o ułatwienie dostępu do „błękitnego paliwa”. To także gwarancja, że PGNiG nie pozostanie z surowcem, z którym nie będzie miało co zrobić.

Dostępność gazu w Polsce sukcesywnie rośnie.

Gazyfikacja pozwoli PGNiG nie martwić się, co zrobić z gazem.

Najwięcej inwestycji realizowanych jest w północno-wschodniej Polsce.