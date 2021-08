Getin Noble Bank na ścieżce do odbudowy rentowności

W II kwartale 2021 roku Grupa Getin Noble Bank wypracowała zysk netto w wysokości 3,5 mln zł. Nadrzędnym celem banku pozostaje dalsza odbudowa aktywności biznesowej i poprawa rentowności przy minimalizacji negatywnych skutków pandemii i utrzymaniu wysokiej jakości obsługi. Kluczowym elementem realizowanych działań jest intensyfikacja transformacji cyfrowej w głównych liniach biznesowych.

Skuteczne działania w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym

Ryzyko prawne portfela kredytów walutowych

Zainteresowaniem klientów cieszy się nadal oferta funduszy inwestycyjnych. W II kwartale br. sprzedaż w tej kategorii produktów osiągnęła poziom blisko 0,24 mld zł. Na koniec czerwca 2021 roku aktywa klientów banku zainwestowane w fundusze wynosiły ponad 2,9 mld zł, co oznacza ponad 66% wzrost r/r. Środowisko niskich stóp procentowych sprzyja również dalszemu obniżaniu kosztu finansowania. W II kwartale koszt odsetkowy bazy depozytowej wynosił 0,55 proc., co oznacza spadeko 91 p.b. w ujęciu rocznym. Umożliwiło to obniżenie łącznych kosztów odsetkowych o 112 mln zł, tj.o 58,4 proc. r/r.W efekcie wprowadzonych w minionym roku zmian w strategiach i politykach ryzyka kredytowegow II kwartale br. koszt ryzyka spadł o 0,2 p.p. i na koniec czerwca wyniósł 1,0% proc. W tym samym okresie poziom pokrycia kredytów niepracujących odpisami kształtował się na stabilnym poziomie ok. 60 proc.Bank kontynuuje proces sprzedaży portfeli kredytów niepracujących. Zrealizowane w I półroczu transakcje objęły portfele o wartości łącznego zadłużenia 0,5 mld zł. Transakcje miały pozytywny wpływ na wynik finansowy banku i przyczyniły się do poprawy wskaźnika kredytów nieregularnych. Działania te są ważnym elementem strategii banku w zakresie zarządzania jakością portfela kredytowego.Na 30 czerwca 2021 roku wartość portfela kredytów hipotecznych w CHF wynosiła 8,3 mld złotych, co oznacza spadek w ciągu ostatnich 12 miesięcy o ponad 800 mln zł. Do końca II kwartału 2021 roku zapadło łącznie 183 prawomocnych wyroków sądowych dotyczących kredytów indeksowanych do walut obcych, z czego w ponad 70% przypadków (uwzględniając umorzenia) były one korzystne dla banku.