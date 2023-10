Głównemu dostawcy gazu do Polski zysk spadł prawie czterokrotnie

Norweski koncern energetyczno-paliwowy Equinor podał wyniki finansowe za trzeci kwartał. Są one kilkakrotnie niższe niż w ubiegłym roku.

Zysk netto w okresie lipiec-wrzesień wyniósł 2,5 miliarda dolarów w porównaniu do 9,37 miliarda dolarów w tym samym okresie roku poprzedniego. Zysk po wyłączeniu czynników jednorazowych spadł do 8,02 miliarda dolarów z 24,47 miliarda dolarów rok wcześniej. To jednak więcej niż oczekiwali analitycy.

Kwartalne przychody firmy spadły 1,7-krotnie, do 26 miliardów dolarów.

Produkcja Equinoru w ostatnim kwartale spadła do 2,007 mln baryłek ekwiwalentu ropy dziennie z 2,021 mln rok wcześniej. W tym samym czasie średnia cena sprzedaży węglowodorów spadła o 14 proc. – wynika z danych firmy.

Spółka spodziewa się, że w całym bieżącym roku wolumen produkcji będzie o 1,5 proc. wyższy niż w 2022 roku. Wcześniej przewidywała wzrost o 3 proc.

Norweski koncern to kluczowy dostawca gazu do naszego kraju. Transport odbywa się za pomocą należącego do Gaz-Systemu gazociągu Baltic Pipe.