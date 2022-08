Greenpeace straszy brakiem gazu w zimie, PGNiG uspokaja

W najnowszym raporcie Greenpeace Polska ostrzega, że w grudniu tego roku zabraknie nam 800 tysięcy metrów sześciennych gazu ziemnego. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo uspokaja tłumacząc, że nadchodzący okres grzewczy będzie trudny, ale nie powinno być problemów z zaopatrzeniem w błękitne paliwo.

Zbliżający się sezon grzewczy - z pewnością nietypowy i niełatwy w całej Europie - zweryfikuje krajowe zapotrzebowanie na gaz ziemny.

Nikt nie wie, ile błękitnego surowca trafi do Polski z wykorzystaniem gazociągu Baltic Pipe. Negocjacje jeszcze trwają i obejmuje je tajemnica handlowa.

Ciepła zima pozwoliłaby nam przetrwać trudne chwile, ale trudno opierać bezpieczeństwo energetyczne kraju na prognozach meteo. Z pewnością będzie drogo.

Zbliżający się szybkimi krokami sezon grzewczy może być bardzo trudny we wszystkich państwach europejskich. Utrudnienia związane z zaopatrzeniem w gaz ziemny wywołane sztucznymi ograniczeniami w dostawach realizowanych przez Gazprom spowodowały poważne problemy w całej Unii Europejskiej.

Część państw, w tym także Polska nie ugięła się pod szantażem dokonywania płatności za dostarczony surowiec w rublach. Doprowadziło to do odcięcia dostaw do naszego kraju, ale także do Finlandii, Bułgarii, Danii i Niderlandów.

Kurek z gazem już został mocno przykręcony

Limitowany jest przesył z wykorzystaniem gazociągu Nord Stream 1. Dziennie do europejskich odbiorców tą drogą trafia nieco ponad 30 milionów metrów sześciennych gazu, podczas gdy możliwości techniczne wynoszą około 163 milionów metrów sześciennych.

Komisja Europejska podjęła uchwałę zobowiązującą państwa członkowskie do ograniczenia krajowego zużycia gazu w okresie od 1 sierpnia tego roku do końca marca 2023 roku o 15 procent. Polska, obok Hiszpanii, Portugalii, Malty i Cypru przeciwstawia się narzucaniu limitów, wskazując na to, że lokalne uwarunkowania techniczne, ale także sposób wykorzystania gazu w naszym kraju na potrzeby komunalne różni się od struktury zużycia w innych państwach.

Greenpeace przeanalizował sytuację na rynku gazu w Polsce i w Europie, dotarł do informacji o obowiązujących kontraktach gazowych zawartych przez PGNiG oraz dodatkowych możliwościach importu surowca do Polski, a także możliwościach jego magazynowania.

Greenpeace: gazu zabraknie. PGNiG: magazyny są pełne

"Już w grudniu tego roku może w Polsce zabraknąć 830 milionów metrów sześciennych, to jest ponad 40 procent miesięcznego zapotrzebowania na gaz. W kolejnych miesiącach niedobory mogą się utrzymać na podobnym poziomie. Jeżeli PGNiG nie pozyska przed sezonem grzewczym dodatkowych kontraktów i całą brakującą ilość gazu musiałby kupić na giełdzie, na ten cel wyda około 33 miliardów złotych" - czytamy w raporcie przygotowanym przez Greenpeace Polska.

W opracowaniu mowa jest także o tym, że nie będzie możliwe wykorzystanie gazu ze złoża Tyre, ponieważ o ostatnich dniach główny operator złoża koncern TotalEnergies poinformował, iż przygotowanie eksploatacji opóźni się z przyczyn technicznych. To może oznaczać poważne ograniczenie wolumenów gazu dostarczanego do naszego kraju z wykorzystaniem gazociągu Baltic Pipe, który oficjalnie zostanie oddany do użytku w połowie września tego roku.

- Mogę zapewnić, że w tym roku na pewno gazu w Polsce nie zabraknie. Opieram to stwierdzenie na sytuacji związanej z wypełnieniem dostępnych magazynów, w których mamy 100 procent wypełnienia, czyli ponad 3,18 miliarda metrów sześciennych gazu. Warto także pamiętać o tym, że w tym roku krajowe zużycie będzie mniejsze od ubiegłorocznego, kiedy było na rekordowym poziomie 20 miliardów metrów sześciennych. Ważna będzie, rzecz jasna, pogoda i notowane temperatury, ale przecież cały czas pracujemy nad kontraktami. Tak, gaz będzie drogi, to jest pewne, na jego ceny mamy jednak ograniczony wpływ - komentuje dla WNP.PL dyrektor komunikacji i marketingu PGNiG Joanna Zakrzewska.

Otrzymaliśmy także kopię pisma spółki gazowej, która jest odpowiedzią na informacje zawarte w przygotowane w raporcie organizacji ekologicznej.

Jest bezpiecznie, ale to tajemnica

"Nawiązując do raportu Greenpeace Polska doceniamy pracę jego autorów, którzy starali się uwzględnić ogólnodostępne informacje o działalności Grupy Kapitałowej PGNiG publikowane w ramach komunikatów bieżących czy prasowych. Trzeba jednak zaznaczyć, że działalność PGNiG w dużej mierze objęta jest tajemnicą handlową i jest dużo bardziej skomplikowana niż to wynika z komunikatów prasowych. Siłą rzeczy materiał Greenpeace Polska zawiera pewne uproszczenia, co zresztą przyznają sami autorzy. Intensywnie pracujemy nad tym, aby przygotować się do nadchodzącego sezonu grzewczego. Między innymi maksymalnie wykorzystujemy możliwości związane z zakupem gazu LNG i prowadzimy rozmowy z kilkoma znaczącymi producentami gazu działającymi na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Nie komentujemy jednak przebiegu tych negocjacji" - czytamy w piśmie przygotowanym przez PGNiG.

Będzie rura z gazem, ale jak ją wypełnić?

Sytuacja związana z zaopatrzeniem Polski w gaz ziemny jest tak samo trudna w pozostałych krajach europejskich. Z jednej strony brakuje surowca na giełdach, z drugiej strony jego ceny rosną. Otwarte pozostaje pytanie, na ile będziemy w stanie wykorzystać szansę, jaką będzie gazociąg Baltic Pipe. Nikt dziś nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, ile uda się zakontraktować gazu na ten i przyszły rok. Otwarte pozostaje pytanie, dlaczego wbijając symboliczną łopatę na budowie nikt nie zadbał o podpisanie długoterminowych kontraktów. Własnym wydobyciem nie zapełnimy rury.

Nowe kontrakty na dostawy są dopiero negocjowane

Prezes Gaz-Systemu Tomasz Stępień kilka tygodni temu ocenił, że ze względu na wysokie ceny konsumpcja gazu spadnie w tym roku o 2 miliardy metrów sześciennych, do 18 miliardów. Warto oszczędzać, liczyć na aktywność PGNiG w pozyskiwaniu nowych kontraktów oraz oczekiwać łagodnej zimy.

Argumenty Greenpeace dotyczące racjonalizacji zużycia gazu i działań na rzecz ocieplania obiektów są we wszech miar racjonalne. Zgodnie z powtarzającym się od wieków cyklem pór roku natura w ciągu zaledwie kilku tygodni zweryfikuje nasze przygotowania do sezonu jesienno-zimowego.