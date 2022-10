Gwałtowny spadek cen gazu, pomaga słońce i wiatr

Cena gazu w Europie podczas handlu w poniedziałek spadła poniżej 1500 dol. za tys. m3. Tym samym gaz jest najtańszy od 29 czerwca.

Jak wynika z danych Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych ICE, całkowity spadek kosztów gazu od początku doby wynosi 6,5 proc..

Listopadowa cena kontraktów terminowych na hubie TTF w Holandii spadła do 1468 dol. za tys. m3 146 euro za MWh (w oparciu o aktualny kurs wymiany euro/dolar, ceny ICE są podane w euro za MWh).

Spadek cen gazu następuje w miarę zbliżania się do maksimum rezerw w europejskich podziemnych magazynach gazu – obecnie są one już zapełnione łącznie w prawie 91 proc. Wcześniej kraje UE zobowiązywały się do wypełnienia podziemnych magazynów surowca w co najmniej 80 proc. do zimy 2022-2023 oraz w 90 proc. przez wszystkie kolejne okresy zimowe.

Jednak stopień wypełnienia magazynów to nie jedyna przyczyna spadku cen surowca.

Wpływ na nie ma również korzystna aura. Mimo, że mamy już październik w większości krajów Europy panuje ciepła i słoneczna pogoda, co wspiera produkcję energii w elektrowniach fotowoltaicznych. Dodatkowo jest wietrznie średni udział produkcji wiatrowej w wytwarzaniu energii elektrycznej znacząco wzrósł – do ok. 13,5 proc. we wrześniu i ponad 20 proc. od początku października. Jego wzrost prowadzi do mniejszego zużycia gazu na potrzeby gospodarstw domowych i przemysłu, co z kolei zwiększa tempo tworzenia rezerw.

Sytuacja gazowa w Europie pilnie śledzona jest w Moskwie. Rosja miała nadzieję na chłodną zimę i wczesny pobór gazu z magazynów surowca. W ten sposób UE stanęłaby w obliczu niedoborów surowca. Kreml i Gazprom mogłyby to wykorzystać do wywierania presji na stolice europejskie. Nadrzędnym celem byłoby zniesienie sankcji, jakie na Rosje zostały nałożone, po jej ataku na Ukrainę.

Obecnie coraz więcej wskazuje na to, że Europie uda się najbliższa zimę przeżyć w miarę bezboleśnie.

