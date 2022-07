Hiszpania będzie wspierać działania Polski prowadzące do uniezależnienia się od gazu z Rosji

Polska i Hiszpania mają wspólne stanowisko dotyczące gazu; Hiszpania doskonale rozumie potrzebę uniezależnienia się od rosyjskiego gazu - powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki na wspólnej konferencji prasowej z hiszpańskim premierem Pedro Sanchezem.

W środę w Warszawie rozpoczęły się polsko-hiszpańskie konsultacje rządowe z udziałem premierów Polski i Hiszpanii.

Na wspólnej konferencji prasowej premier Morawiecki podkreślił, że nasze kraje mają wspólne stanowisko dotyczące gazu, co - jak zauważył - jest o tyle istotne, że kwestie te były ostatnio intensywnie dyskutowane. "Hiszpania doskonale rozumie potrzebę uniezależnienia się od rosyjskiego gazu, jest w tej lepszej sytuacji niż Polska, że ta zależność była też wcześniej dużo niższa" - podkreślił Morawiecki.

"Wczoraj to dzięki skoordynowanym działaniom Polski i Hiszpanii udało się osiągnąć właściwe, dobre dla Polski, dobre dla Hiszpanii i dobre dla Europy porozumienie z Komisją Europejską w obszarze gazu, tak by narodowe interesy Polski i Hiszpanii nie ucierpiały. Zmieniliśmy pierwotną propozycję KE w taki sposób, by odpowiadała ona naszym oczekiwaniom" - podkreślił premier.

Jak mówił, "uznano specyfikę i odrębność Hiszpanii, ale uznano też w tym kontekście dobro Warszawy i naszą specyficzną sytuację, i to jest bardzo ważne". Według Morawieckiego to pokazuje, jak współpraca polsko-hiszpańska zadziałała w praktyce. "Zbudowaliśmy odpowiednią masę krytyczną dla nowych rozwiązań, dużo lepszych rozwiązań, także dla nas" - ocenił.

Ministrowie krajów Unii Europejskiej odpowiedzialni za sprawy energii osiągnęli we wtorek porozumienie polityczne w sprawie zmniejszenia zapotrzebowania na gaz. Zakłada ono dobrowolne ograniczenie popytu na ten surowiec o 15 proc. przed zimą i w okresie zimowym.

Zaangażowanie Madrytu na Wschodzie Europy

Morawiecki wyraził podczas środowej konferencji zadowolenie, że Hiszpania jest "ręka w rękę z nami we wszystkich tematach związanych z NATO, z bezpieczeństwem, z wzmocnieniem wschodniej flanki, wschodniej części NATO, która jest przecież jednocześnie wschodnią częścią UE". "Nasze gwarancje bezpieczeństwa opieramy o zapisy traktatów, ale także o znakomite relacje między nami" - powiedział szef rządu.

Podziękował również premierowi Hiszpanii za rozmieszczenie hiszpańskich systemów obrony przeciwlotniczej na Łotwie. Jak ocenił, "to istotne wzmocnienie wschodniej flanki".

Premier mówił również m.in. o tym, że "Polska na pewno rozumie wszystkie implikacje związane z, co tu dużo mówić, trudną, gorącą sytuacją w Północnej Afryce". "Tak, jak wielokrotnie deklarowałem wcześniej, Pedro, na pewno nie zostawimy tu Hiszpanii samej sobie" - zwrócił się Morawiecki do hiszpańskiego premiera.