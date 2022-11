Hiszpania: Magazyny gazu wypełnione w 95 proc.

Hiszpania ma już wypełnione w 95 proc. swoje magazyny gazowe - ogłosił w piątek rząd Pedro Sancheza, przypominając, że zrealizował tym samym zalecenie KE dotyczące zwiększania rezerw tego surowca przed sezonem grzewczym.

Jak poinformowała podczas konferencji prasowej w Madrycie wicepremier i minister ekologii oraz demografii Teresa Ribera, posiadane rezerwy gazu ziemnego w magazynach pozwoliłyby obecnie Hiszpanii na 33-dniowe wykorzystywanie surowca.

Sprecyzowała, że rząd Sancheza dzięki podejmowanym od lata 2022 r. działaniom zapewnił sobie zapasy na dodatkowe 29 dni krajowego zużycia surowca w postaci gazu skroplonego (LNG).

Wicepremier Ribera wyjaśniła, że działania służące magazynowania gazu ziemnego w Hiszpanii są efektem zaleceń KE po spadku bezpieczeństwa państw UE w efekcie rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Poinformowała, że hiszpańskim władzom do końca października br. udało się wypełnić również zalecenie KE zobowiązujące państwa członkowskie UE do redukcji zużycia energii elektrycznej o co najmniej 15 proc.

Według szacunków rządu Sancheza na skutek podjętych przez centrolewicowy gabinet działań w Hiszpanii doszło do 19-procentowego spadku zużycia energii elektrycznej w okresie sierpień-październik 2022 r. w porównaniu z podobnym okresem w 2021 r.

Marcin Zatyka