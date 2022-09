Hiszpania szykuje się na odcięcie dostaw rosyjskiego gazu do UE

Europa musi przygotować się na najgorszy scenariusz: całkowite odcięcie dostaw rosyjskiego gazu tej zimy - oświadczył we wtorek w parlamencie premier Hiszpanii Pedro Sanchez.

"Nie wiemy, co się stanie (...) Nikt nie wie... Putin prawdopodobnie sam nie wie, jakie kroki podejmie, jednak najbardziej prawdopodobne jest całkowite odcięcie dostaw rosyjskiego gazu do Europy" - powiedział Sanchez podczas wystąpienia w Senacie.

Premier wykluczył równocześnie wprowadzenie reglamentacji energii.

Krajom UE grozi kryzys energetyczny z powodu agresji Rosji na Ukrainę. Państwa unijne nałożyły na Rosję szereg sankcji, a Kreml odpowiedział retorsjami. Gazprom poinformował w piątek, że przesył gazu z Rosji do Niemiec przez gazociąg Nord Stream pozostaje "całkowicie wstrzymany" aż "do czasu usunięcia szkód", które - jak oświadczył rosyjski koncern - wykryto w agregacie w tłoczni Portowaja. W ostatnich tygodniach przez gazociąg przesyłano tylko ok. 20 proc. surowca.

Dostawa gazu przez NS1 została wstrzymana już wcześniej na kilka dni w lipcu. Nord Stream miał wznowić pracę w sobotę po kolejnej kilkudniowej przerwie.

