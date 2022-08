Hiszpania zwiększyła o 15 proc. import gazu z Rosji

Pomiędzy styczniem a lipcem 2022 r. dostawy gazu ziemnego z Rosji do Hiszpanii zwiększyły się o 15 proc. wobec podobnego okresu w 2021 r., wynika z opublikowanych w środę danych spółki Enagas odpowiedzialnej za utrzymanie i obsługę hiszpańskiej infrastruktury gazowej.

Zgodnie z raportem hiszpańskiej firmy w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy 2022 r. w Rosji kupiono gaz ziemny odpowiadający 28,2 tys. GWh, z czego w lipcu było to 5,3 tys. GWh.

Według dokumentu w ujęciu miesiąc do miesiąca import rosyjskiego gazu do Hiszpanii spadł jednak w lipcu 2022 r. o 40 proc.

Enagas zauważył, że w czerwcu br. Hiszpania sprowadziła z Rosji rekordową ilość gazu ziemnego, odpowiadającego 8,7 tys. GWh.

Rosja jest czwartym dostawcą gazu ziemnego do Hiszpanii z udziałami na poziomie 10,7 proc. wśród wszystkich państw, z których Madryt importuje surowiec. Najwięcej od stycznia do lipca br. dostarczyła Algieria (23,3 proc.), Stany Zjednoczone (23,2 proc.) oraz Nigeria (16 proc.).

Enagas wskazał, że w porównaniu do 2021 r. wielkość dostaw gazu z Algierii do Hiszpanii spadła o 42 proc. Od stycznia do lipca br. Madryt kupił tam surowiec odpowiadający 64,5 tys. GWh, z czego 93 proc. dotarło gazociągiem Medgaz.

