Hiszpańską energetykę napędza LNG z Rosji

Rosja była w czerwcu największym dostawcą gazu do Hiszpanii. Madryt stara się dywersyfikować dostawy surowca, ale decydującym czynnikiem w wyborze dostawcy jest cena surowca.

Hiszpania ma bardzo zdywersyfikowany portfel dostawców LNG.

Głównym kryterium zakupowym są ceny surowca.

Hiszpania ze względu na lokalizację może przebierać w gazie od różnych dostawców.

Import LNG spadł w czerwcu o 22,5 proc. do ok. 21,3 TWh i stanowił 74,6 proc. całkowitego importu gazu. W maju import LNG wyniósł ok. 24,7 TWh.

Import LNG spadł ze względu na mniejsze zapotrzebowanie na gaz

Łącznie z importem rurociągowym z Algierii, Francji i Portugalii, import gazu do Hiszpanii osiągnął w zeszłym miesiącu około 28,6 TWh, co oznacza spadek z około 35,8 TWh w czerwcu ubiegłego roku - podał hiszpański koncern gazowy Enagas w swoim miesięcznym raporcie.

Mniejsze zakupy gazu spowodowane są spadkiem zapotrzebowanie na gaz w czerwcu o 10,3 proc. rok do roku do 26,1 TWh. To zaś jest efektem mniejszych zakupów energii w siłowniach gazowych.

Według Enagas sześć działających hiszpańskich terminali regazyfikacyjnych LNG rozładowało w zeszłym miesiącu 23 ładunki, o 6 ładunków mniej w porównaniu z czerwcem 2022 r.

Rosja ponownie była największym dostawcą LNG do Hiszpanii w czerwcu z dostawami na poziomie 7,67 TWh. To jednak spadek z poziomu 8,75 TWh w zeszłym roku. Z danych Enagas wynika, że rosyjskie dostawy odpowiadały w czerwcu za 26,8 procent całego hiszpańskiego importu gazu.

Mniej gazu w USA, wielu egzotycznych dostawców surowca

Wolumeny LNG z USA do Hiszpanii spadły o połowę z około 10,6 TWh w czerwcu 2022 r. do 5,29 TWh w zeszłym miesiącu.

Zakład skraplania gazu Bonny LNG w Nigerii dostarczyła Hiszpanii około 2,87 TWh w zeszłym miesiącu, w porównaniu z 3,84 TWh w czerwcu 2022 r., podczas gdy dostawca LNG z Peru sprzedał Hiszpanii około 2,78 TWh LNG.

Z danych hiszpańskiej spółki wynika, że LNG dostarczony do terminali w Hiszpanii pochodził również z Algierii, Egiptu i Kataru.

Tak zdywersyfikowany portfel dostaw to efekt bardzo korzystnego położenia Hiszpanii. Ta jest bowiem atrakcyjna dla dostawców LNG niemal z całego świata. Dla Madrytu oznacza to możliwość szerokiego wyboru dostawców, w którym główną rolę odgrywają ceny surowca.

Obecnie Enagas obsługuje dużą sieć gazociągów i posiada cztery terminal LNG: w Barcelonie, Huelvie, Cartagenie i Gijon.

Jest także właścicielem 50 procent zakładu regazyfikacji BBG w Bilbao i 72,5 procent zakładu Sagunto, Siódmy hiszpański zakład Mugardos obsługuje spółka Reganosa.