Holandia: Gasunie: z powodu mrozu spadają zapasy gazu w magazynach w Niderlandach

Zużycie gazu w Niderlandach gwałtownie wzrasta z powodu mrozu i konieczne jest wykorzystywanie zapasów z magazynów - informuje państwowe przedsiębiorstwo gazowe Gasunie. Szacuje, że zużycie gazu w krótkim czasie wzrosło o prawie jedną trzecią.

Z danych firmy wynika, iż w ciągu miesiąca zapasy tego surowca spadły o ponad 10 proc. W ubiegłym miesiącu magazyny z gazem były wypełnione prawie w 92 proc. - wynika z informacji ministerstwa klimatu i energii. Obecnie oscyluje ono wokół 80 procent.

"Zużycie gazu od początku grudnia wzrosło o 30 procent" - powiedziała dziennikowi "Algemeen Dagblad" rzeczniczka Gasunie Marie-Lou Gregoire. Wszystko z powodu niskich temperatur, które utrzymują się w Niderlandach od przeszło dwóch tygodni. Rzeczniczka podkreśla, że o ile nie będzie ekstremalnie niskich temperatur, to nie ma obaw związanych z dostawami, zaznacza jednak, że wykorzystany obecnie gaz będzie musiał być uzupełniony w przyszłym roku.

Martien Visser, kierownik ds. strategii w Gasunie szacuje, że obecnie Holandia zużywa do 1,5 miliarda metrów sześciennych gazu w ciągu tygodnia z powodu zimna. "Do końca listopada całkowite zużycie w kraju wyniosło ponad 27 miliardów metrów sześciennych, więc są to znaczne ilości" - powiedział "AD" Visser i dodał, że tylko w ubiegły poniedziałek obywatele i firmy zużyli około 200 milionów metrów sześciennych gazu.

Na początku tygodnia Gasunie ostrzegła w komunikacie, iż aby przetrwać zimę 2023/2024, Holandia potrzebuje dodatkowych terminali z gazem skroplonym (LNG). Obecnie gaz w Niderlandach pochodzi z pól w Groningen na północy kraju, dociera gazociągami z Wielkiej Brytanii oraz Norwegii, a także w postaci skroplonej przez terminale LNG w Rotterdamie i Eemshaven.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek