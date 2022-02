Holenderskie gminy chcą zerwać umowy z Gazpromem. „Nie chcemy finansować Putina”

Ponad jedna trzecia holenderskich gmin korzysta z rosyjskiego gazu. Dyrektor Fundacji Urgenda Marjan Minnesma i Werner Schouten, były przewodniczący Young Climate Movement, wezwali gminy do rozwiązania umów z Gazpromem. W ich opinii rosyjski koncern gazowy jest ważnym źródłem dochodów Moskwy i samorządy holenderskie nie powinny z nim współpracować.

Niebieskie i żółte światła w Weesp

Kontrakty pod lupą

Gazprom wygrał przetarg w połowie 2020 roku i od zeszłego roku dostarcza 1,6 mln metrów sześciennych gazu do wszystkich budynków komunalnych w Utrechcie.- Współpraca jest nie do przyjęcia, gdy Rosja bombarduje Ukrainę - mówi cytowany przez portal ad.nl członek rady Jelmer Schreuder.Wystąpił on z inicjatywą, aby kolegium burmistrzów i radnych zerwało umowę z dostawcą gazu i jest popierany przez prawie całą radę miasta.- Pojawiły się nowe okoliczności, w tym surowe sankcje wobec Rosji. Miejmy nadzieję, że teraz możemy anulować umowę, której sprzeciwialiśmy się już w 2020 roku – zaznacza.Schreuder chce, aby wszystkie opcje prawne zostały zbadane przez rząd holenderski w Hadze, jeśli jest to konieczne, aby odstąpić od umowy.- Chcemy dowiedzieć się, jak szybko można rozwiązać umowę i jakie są tego konsekwencje – wyjaśnia radny Utrechtu.Czytaj: Majątki najbogatszych rosyjskich oligarchów topnieją w oczach Gmina Weesp wspiera Ukrainę oświetlając ratusz niebieskim i żółtym światłem: kolorami flagi Ukrainy. W petycji, którą można podpisać online, zwraca się do gmin, które kupują gaz od Gazpromu, o anulowanie z nim umowy. Weesp jest jedną ze 120 gmin posiadających taką umowę.Jak podaje Weesper Nieuws, dzięki umowom ze 120 gminami każdego roku miliony euro pieniędzy publicznych przepływają przez gminy holenderskie do państwa rosyjskiego. Teraz, gdy Rosja wypowiedziała Ukrainie wojnę, sygnatariusze petycji uważają, że gminy powinny natychmiast przestać pobierać gaz od rosyjskiego przedsiębiorstwa państwowego Gazprom. Amsterdam ma innego dostawcę – informuje Weesper Nieuws.Rosyjski gaz powoduje tarcia w różnych radach miejskich. W Hadze i Utrechcie rady żądają, aby sprawdzić, jakie są inne opcje, jeśli chodzi o logistykę dostaw. Ale w gminie Nijmegen rzecznik wskazuje, że nie można od razu zerwać umowy.- Dopóki nie zostaną przyjęte żadne nowe przepisy europejskie lub krajowe, gmina nie widzi podstaw do nieprzestrzegania tej umowy - ocenia.Jeśli odstąpienie od umów się powiedzie, jest duże niebezpieczeństwo, że uderzy to w mieszkańców – ostrzega ekspert ds. energii Lucia van Geuns z Haskiego Centrum Studiów Strategicznych.- Gmina może powiedzieć: bojkotujemy Gazprom. Sytuacja na rynku energii powoduje jednak, że zmiana dostawcy oznacza, iż będzie drożej - komentuje.Czytaj: Amerykanie przysłali do Europy więcej gazu statkami, niż Rosja rurociągami Hidde Fennema, radny z ramienia centroprawicowej partii VVD w Hilversum, chce dowiedzieć się od rady, czy rzeczywiście miasto kupuje gaz od rosyjskiego przedsiębiorstwa państwowego. Pyta, dlaczego postanowiono robić interesy z Gazpromem i czy z powodu wojny nie powinno dojść do bojkotu handlowego przeciwko Rosji. Chce wiedzieć, co Hilversum zamierza zrobić z kontraktem z Gazpromem, biorąc pod uwagę działania wojenne Rosji na Ukrainie.Według ANP Local Focus, który podaje listę miejsc zaopatrywanych w rosyjski gaz, Hilversum nie jest jedyną gminą w tym regionie, która kupuje gaz od Gazpromu. Wszystkie chcą anulować kontrakty gazowe, oprócz dwóch gmin: Vecht i Eemland w Gooi, obszarze wokół Hilversum, znanym w Holandii jako „ojczyzna bogatych i sławnych”.W regionie Twente gminy, z wyjątkiem Losser, ogrzewają swoje ratusze, szkoły, hale sportowe i inne budynki komunalne rosyjskim gazem. Wzięły one teraz gazowe kontrakty pod lupę. Połowa z tych, które podpisały kontrakt z Gazpromem w ramach wspólnie organizowanego przetargu, podjęła decyzję, że anuluje umowę. Chce powoli przechodzić na zielony biogaz.- Przygotowywany jest nowy europejski przetarg – informuje cytowany przez portal tubantia.nl rzecznik gminy Enschede. – Proces ten zaczął się już latem ubiegłego roku. Nie wiemy, czy gminy Twente, które nie przejdą na zielony gaz, będą kontynuować współpracę z Gazpromem – dodaje.Robert Jansen, poseł z ramienia GroenLinks pochodzący z Overijssel, zwrócił się do władz prowincji z pisemnym wnioskiem, by wyjaśniono mu, czy uda się zatrzymać ogrzewanie rosyjskim gazem, np. zabraniając transportu rosyjskiego gazu spółce Enexis, w której Overijssel ma większość udziałów.- To pierwszy krok czyniony ze strony samorządów - mówi Jansen. - Jeśli Schalke 04 w Niemczech nie chce już grać z nazwą Gazpromu na koszulkach jako głównego sponsora, niech weźmie z nas przykład – konkluduje.Gdy napięcie w Europie Wschodniej osiąga szczyt w związku z rosyjską inwazją i zbliżającymi się wyborami samorządowymi, nadszedł czas, by partie polityczne stawiły opór: „#StopGazprom, zmień dostawcę gazu” – czytamy na stronie stopgazprom.nl, która pojawiła się właśnie w internecie.