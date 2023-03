Holendrzy pogrzebali Nord Stream

Holenderski koncern gazowy Gasunie całkowicie spisał na straty wartość swoich 9 proc. udziałów w Nord Stream. Spółka podała, że ​​„w obecnym kontekście geopolitycznym nie przewiduje wznowienia dostaw gazu przez Nord Stream w dającej się przewidzieć przyszłości”.

Już pod koniec 2022 roku firma wyzerowała wartość swoich 9 proc. udziałów w Nord Stream, operatorze gazociągu Nord Stream. Zostało to ogłoszone w obecną środę.

- Pod koniec września dowiedzieliśmy się, że rurociągi Nord Stream zostały celowo uszkodzone. W czasie sabotażu oba gazociągi Nord Stream nie były już wykorzystywane przez Gazprom do dostaw gazu do Europy - czytamy w oświadczeniu firmy.

- W obecnej sytuacji geopolitycznej Gasunie nie przewiduje wznowienia dostaw gazu przez Nord Stream w dającej się przewidzieć przyszłości i w związku z tym nie oczekuje dalszych dywidend. W związku z tym wartość posiadanych przez Gasunie udziałów w Nord Stream została obniżona do zero euro na koniec 2022 roku – podała spółka. Oznacza to, że spółka straciła około pół mld euro.

Gasunie jest jednym z udziałowców Nord Stream AG, operatora gazociągu Nord Stream (Gazprom – 51 proc., Wintershall Dea i E.ON – po 15,5 proc., Gasunie i Engie – po 9 proc.).

26 września ubiegłego roku doszło do zniszczenia trzech z czterech nitek gazociągów podmorskich Nord Stream i Nord Stream 2 w pobliżu duńskiej wyspy Bornholm. Później szwedzcy sejsmolodzy stwierdzili, że zarejestrowali dwie eksplozje. Szwedzka prokuratura 18 listopada stwierdziła, że ​​wybuchy na gazociągach to sabotaż, śledztwo trwa.