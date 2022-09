Holendrzy ściągnęli do siebie dwa pływające terminale LNG

Dwie jednostki FSRU są już w holenderskim porcie, gdzie dokonywane jest ich połączenie. Zostały one wynajęte na 5 lat i w połowie września mają przyjąć pierwszą dostawę paliwa.

Uruchomienie specjalnych jednostek w holenderskim porcie to odpowiedź na niedobory paliwa, spowodowane odcięciem dostaw z Rosji. Golar Igloo i Eemshaven LNG – bo tak nazywają się pływające terminale, są obecnie łączone w holenderskim porcie i służą do regazyfikacji głęboko schłodzonego paliwa transportowanego gazowcami, by móc go przepompować do instalacji naziemnych.

Pływające terminale gazowe robią się coraz popularniejsze. Niemcy, które obecnie zostały odcięte od rosyjskiego gazu, właśnie wyczarterowały pięć jednostek FSRU w imieniu państwa, a dwa pozostałe będą wyczarterowane przez prywatne firmy. Trzy z nich zaczną pracę już tej zimy. Także Włochy, Francja i kraje bałtyckie planują czarter takich jednostek.



Statki, które właśnie przypłynęły do Holandii są wynajęte na pięć lat i po połączeniu stworzą Terminal EemsEnergy. FSRU są na stałe zacumowane blisko brzegu. Są one bardziej ekologiczne niż przesył gazu lądem, ale mają znacznie mniejszą wydajność od gazociągów.

