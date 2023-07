Indie na dużych gazowych zakupach

Indian Oil i ADNOC Gas podpisały kontrakt na dostawy na subkontynent LNG. Wartość transakcji to nawet 9 miliardów dolarów.

Zgodnie z umową ADNOC Gas, nowa spółka państwowej firmy gazowej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich - ADNOC dostarczy do Indian Oil do 1,2 miliona ton gazu w ciągu 14 lat. Według umowy wartość transakcji to 7- do 9 mld dol.

- Umowa stanowi kolejny ważny kamień milowy dla ADNOC Gas, który rozszerza swój globalny zasięg, wzmacniając swoją pozycję światowego partnera w eksporcie LNG i potwierdzając pozycję kluczowej firmy na rynku LNG – poinformowała arabska spółka.

Według wcześniejszych informacji ADNOC rozszerza produkcję LNG. Ma to związek z rosnącym zapotrzebowaniem na świecie, na to paliwo.

ADNOC jest właścicielem 70 procent udziałów w ADNOC LNG, która obecnie produkuje około 6 ton rocznie LNG ze swoich zakładów na wyspie Das.

Oprócz tego terminalu ADNOC pracuje również nad drugim zakładem produkującym LNG w Al Ruwais.

Według planów nowy terminal LNG miałby dwa ciągi produkujące LNG o przepustowości 4,8 mln ton rocznie każdy.