"Instytucje UE nie mają uprawnień do wstrzymania realizacji Nord Stream 2"

Instytucje UE nie mają uprawnień do wstrzymania realizacji projektu Nord Stream 2. To kwestia, która leży w gestii krajów członkowskich - oświadczył szef unijnej dyplomacji Josep Borrell, przemawiając na posiedzeniu Parlamentu Europejskiego.

"To nie leży w gestii instytucji europejskich (zatrzymanie budowy Nord Stream 2 - przyy.red.). Mogę jednak powiedzieć, że Komisja Europejska nigdy nie wykazywała wielkiego entuzjazmu, jeśli chodzi o ten projekt. Uważaliśmy, że nie jest to jeden z priorytetów infrastrukturalnych. Powtarzam jednak, że jest to kwestia, która leży w gestii krajów członkowskich, które walczyły, aby ten projekt został zrealizowany" - powiedział Borrell podczas debaty w PE.

W Niemczech rośnie presja na kanclerz Angelę Merkel w sprawie zaniechania projektu Nord Stream 2. Powodem takich apeli jest potwierdzenie przez rząd Niemiec, że Aleksiej Nawalny, jeden z liderów opozycji antykremlowskiej, padł ofiarą próby zabójstwa przez otrucie.



Czytaj tez: Niemcy interweniują w sprawie sankcji za wspieranie Nord Stream 2

Gazociąg Nord Stream 2 jest gotowy w 94 proc., ale od grudnia 2019 roku nie prowadzi się przy nim żadnych prac. Z łącznie 2460 km tworzących go rur trzeba ułożyć jeszcze 150 km, w tym 120 km na akwenach duńskich i 30 km na niemieckich.



Czytaj też: Morawiecki: Nord Stream 2 już kosztował Europę zbyt drogo