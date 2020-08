Integracja regionalnego rynku gazu celem Towarowej Giełda Energii

20 lat temu Towarowa Giełda Energii rozpoczęła działalność operacyjną. Przez dwie dekady giełda budowała swoją pozycję na arenie krajowej i międzynarodowej, stając się jedną z największych i najbardziej płynnych giełd w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Obecnie przed TGE stoją nowe wyzwania: TGE chce i może odegrać kluczową rolę w integracji rynku gazu w regionie, wykorzystując wiedzę oraz dotychczasowe doświadczenia. Planuje też rozwijać nowy obszar biznesowy w postaci rynku rolnego.

Wielkie gazowe perspektywy

Duże znaczenie dla gospodarki

Przypomina, że rok 2019 był rekordowy, zarówno jeśli chodzi o gaz ziemny jak i energię elektryczną.- PGNiG miało w tym istotny udział ze względu na nałożone na spółkę zobowiązanie do sprzedaży określonej części gazu poprzez TGE. W praktyce realizacja obligo giełdowego jest nie tylko kwestią wypełniania przepisów, ale wynika z zaangażowania i realizacji tysięcy transakcji przez pracowników PGNiG. Cieszymy się, że to zaangażowanie jest doceniane, o czym świadczy przyznane spółce wyróżnienie Platynowego Megawata za największą aktywność na rynkach gazu wśród przedsiębiorstw energetycznych w 2019 roku - dodaje Jerzy Kwieciński.Jednym z najmocniej rozwijających się rynków na TGE będzie z pewnością rynek gazu. Z jednej strony będzie odpowiadało za to rosnące krajowe zużycie gazu, a z drugiej powstające gazowe połączenia międzynarodowe: Baltic Pipe, polsko-litewski interkonektor GIPL oraz interkonektor łączący Polskę ze Słowacją. To, co się dzieje na polskim rynku gazu i na rynku gazu w regionie Morza Bałtyckiego i szerzej Trójmorza, jest olbrzymią szansą dla TGE, ale i również misją spółki dla tej części regionu, wpisująca się w długoterminową strategię.- W tym regionie jesteśmy jedyną giełdą gazu, która oferuje swoje usługi w pełnym zakresie, a więc na rynku SPOT, na rynku terminowym, z odrębnie wydzieloną izbą rozliczeniową w ramach Grupy TGE. Od dłuższego czasu trwa dyskusja nt. polskiego hubu gazowego, jako giełda uczestniczymy w tym projekcie i planujemy aktywny udział we wszystkich pracach wdrożenia regionalnego centrum handlu gazem w tej części Europy. Oczywiście jest to proces długi, wymagający wielu ustaleń nie tylko na poziomie krajowym, ale także międzynarodowym. Korzyści ekonomiczne, jakie przyniesie projekt dla państw regionu są oczywiste - przekonuje Piotr Zawistowski, prezes TGE.- Właśnie m.in. w kontekście hubu gazowego analizujemy możliwość wprowadzenia instrumentów finansowych na gaz, które są standardem na innych giełdach europejskich, co wymagać będzie również wsparcia największych graczy na tym rynku - dodaje Zawistowski.Nad rozwojem regionalnego rynku gazu trwają rozmowy m.in. pomiędzy rządami Polski i Litwy. O rynku gazu ziemnego w lipcu 2020 r. rozmawiał Michał Kurtyka, minister klimatu z ministrem energii Litwy Žygimantasem Vaičiūnasem. Jak podkreślił minister Kurtyka, polsko-litewski gazociąg (GIPL) jest istotnym elementem integracji rynków gazu w krajach bałtyckich z resztą UE.- Będzie to doskonała podstawa do dalszego zacieśniania współpracy między Polską a Litwą. Gazociąg umożliwi rozszerzanie zakresu współpracy w zakresie handlu gazem, a także wzmocni bezpieczeństwo regionalne i znaczenie naszych rynków na arenie międzynarodowej - powiedział Michał Kurtyka.Jak zapewnił, Polska jest w pełni świadoma znaczenia tego projektu dla krajów bałtyckich, w szczególności dla Litwy.- Staramy się zbudować gazociąg w możliwie najkrótszym czasie. Obecnie podpisywane są umowy z kolejnymi wykonawcami polskich odcinków - dodał Michał Kurtyka.Rok 2020 przyniósł otwarcie Rynku Towarów Rolno-Spożywczych, tzw. Platformy żywnościowej, na której można już handlować pszenicą i żytem.- Towarowa Giełda Energii jako podmiot nadzorowany przez KNF ma zagwarantować przede wszystkim bezpieczny i transparentny obrót energią elektryczną, gazem ziemnym i prawami majątkowymi na terenie RP. Mamy nadzieję, że wkrótce będzie odgrywała podobną rolę w obrocie towarami rolno-spożywczymi za sprawą uruchomionego w marcu 2020 r. rynku towarów rolno-spożywczych, tym samym zapewniając polskim producentom i przetwórcom odpowiedni benchmark cenowy jak i miejsce, w którym będą mogli dokonać transakcji towarem o wystandaryzowanej jakości - wskazuje Krzysztof Sobiech, zastępca dyrektora Departamentu Obrotu Towarami Giełdowymi w Noble Securities.Noble Securities jest pierwszym domem maklerskim, który rozpoczął świadczenie usług na rynkach TGE.- Przez lata pracowaliśmy na swoją pozycję i markę, a oferta skierowana do klientów zainteresowanych dostępem do TGE stała się ważnym elementem naszego portfolio produktowego. TGE nieustannie pracuje nad rozwojem swojej oferty i jakością oferowanych usług. Zmiany są często podyktowane współpracą międzynarodową i budzą kontrowersje wśród uczestników rynku. Widzimy jednakże, że z biegiem lat giełda staje się coraz bardziej otwarta na sugestię członków i współpracę z nimi - dodaje Krzysztof Sobiech.