Interkonektor gazowy Polska-Słowacja w fazie testów. Niebawem wykorzystanie komercyjne

Interkonektor gazowy Polska-Słowacja jest obecnie w fazie testów i niebawem zostanie uruchomiony komercyjnie - wynika z informacji przekazanych przez Tomasza Stępnia, prezesa zarządu Gaz Systemu.

Tomasz Stępień, przez zarządu Gaz- Systemu, operatora systemu przesyłowego gazu, wskazał, że spółka w ostatnich sześciu latach zrealizowała wiele inwestycji, a w tym m.in. gazociąg na Słowację.

Gazociąg dwukierunkowy

- W tej chwili ten gazociąg jest w fazie testów. Jednego dnia przepuszczamy gaz na Słowację a drugiego do Polski. Gazociąg jest po prostu testowany i niebawem zostanie uruchomiony komercyjnie - wyjaśniał Tomasz Stępień.

Prezes Gaz System zaznaczył, że gazociąg na Słowację łączący systemy gazowe polski i słowacki jest dwukierunkowy i może spełniać wiele funkcji.

- Na Słowacji, na Węgrzech, w Austrii są duże magazyny gazu ziemnego, znacząco większe w relacji do wielkości rynku niż w Polsce. W związku z tym te magazyny, jeśli taka będzie polityka graczy rynkowych, mogą być wykorzystywane również na polskie potrzeby - mówił Tomasz Stępień.

Tomasz Stępień poinformował ponadto, że gazociąg łączący systemy gazowe Polski i Słowacji poprzez infrastrukturę operatorów na południe od Słowacji , którzy są połączeni ze sobą daje dostęp do terminali LNG istniejących lub budowanych w basenie Morza Śródziemnego oraz do gazu z obszaru Morza Kaspijskiego.

Aukcje zdeterminują użytkowanie

- Sposób jego użytkowania będzie determinowany wynikami aukcji (na przepustowość -red.). Myślę, że będziemy publikować roczne aukcje, ale nie do tego roku gazowego, tylko od kolejnego na 14 kolejnych lat i później na produkty kwartalne, miesięczne i dobowe. To zdeterminuje, w którą stronę gaz będzie płynął, z którego rynku do którego - wyjaśniał Tomasz Stępień.

Gazociągiem, jak podaje Gaz-System, będzie można przesłać do 4,7 mld m3 gazu rocznie w stronę Słowacji lub 5,7 mld m3/rok w stronę Polski.

W materiale zostały wykorzystane informacje podane prezes Tomasza Stępnia podczas konferencji "Perspektywy rozwoju sektora energii 2040".