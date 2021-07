Inwestorzy bez granic nie przestają inwestować

Adamed, BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego, CanPack, DocPlanner, Mercator Medical, Mercedes-Benz Manufacturing Poland, PKN Orlen, Selena, Servier oraz Unilever - sprawdziliśmy, jak radzą sobie ubiegłoroczni laureaci towarzyszącego Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu konkursu "Inwestor bez granic", pod patronatem WNP.PL. Sami zobaczcie, to całkiem pokaźna dawka inspiracji i wiedzy.

Nowe centrum, nowe rynki

Na podbój USA

Czy będzie jednorożcem?

Spółka na fali

Pierwsze tysiące baterii już w hybrydach

Aktywny gigant

Czekanie na okazje

Przyciąganie inwestycji

Ważna też jakość

Nieco wcześniej Adamed zawarł wyłączną globalną umowę licencyjną z Acadia Pharmaceuticals Inc., firmą z siedzibą w USA, zajmującą się rozwojem przełomowych rozwiązań w neuropsychiatrii, służących poprawie jakości życia. Umowa dotyczy dalszych prac rozwojowych nad innowacyjną molekułą opracowaną w laboratoriach Adamedu. Polska firma finansując projekt, doprowadziła cząsteczkę do zaawansowanego etapu rozwoju przedklinicznego. Acadia dołoży wszelkich starań, aby dokończyć ewaluację przedkliniczną, przeprowadzić molekułę przez cały etap rozwoju klinicznego, aż do dopuszczenia jej do obrotu.Firma umacnia swoją pozycję na rynkach międzynarodowych – jej oddziały działają w Hiszpanii, Rosji, Czechach, Wietnamie, Włoszech, Kazachstanie, Uzbekistanie oraz na Słowacji i Ukrainie. Plany rozwoju zakładają, że do 2022 roku działalność zagraniczna będzie stanowiła ok. 45 proc. biznesu.Ostatnie miesiące były okresem dużej aktywności również dla innego z laureatów. BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego mozolnie wgryza się na nowe rynki. Pod koniec ubiegłego roku łódzkie fabryki BSH przeszły pomyślnie trudną i wymagającą certyfikację UL (Underwriter Laboratories), która nadaje certyfikat spełnienia norm bezpieczeństwa wymaganych na rynku Stanów Zjednoczonych. Od tej pory nowe modele zmywarek i suszarek do ubrań będą służyć konsumentom również za Oceanem.Zmywarki marki Bosch są dostępne i cenione w Stanach od wielu lat. Jednak w tym roku po raz pierwszy urządzenia dostarczane za Ocean zostały wyprodukowane w łódzkiej fabryce.Jednocześnie firma kontynuowała inwestycje w kraju. W ubiegłym roku zakończyła się budowa nowoczesnego Centrum Logistycznego wraz z infrastrukturą kolejową. Obiekt o powierzchni 30 tys. m kw. już teraz obsługuje dwie fabryki lodówek i piekarników. Budowa nowego Centrum Logistycznego stanowiła część inwestycji BSH we Wrocławiu, której łączna wartość wynosi 500 milionów złotych.Grupa Canpack SA, producent opakowań metalowych i szklanych z siedzibą w Krakowie, zbuduje swój drugi zakład produkcyjny w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z planami fabryka rozpocznie działalność w czwartym kwartale 2022 r. Wartość inwestycji wynosi 380 mln dolarów.To oznacza, że firma idzie za ciosem. W czwartym kwartale tego roku ma ruszyć produkcja w pierwszej amerykańskiej fabryce Canpacku – postawionej kosztem 366 mln zł. Krakowski producent opakowań ma prawie 30 fabryk rozrzuconych po całym świecie.Ale nie tylko za granicą inwestuje koncern. Do końca 2022 roku w Brzesku ma powstać i zacząć produkcję kolejna hala firmy Canpack. Będą w niej wytwarzane wieczka do puszek aluminiowych. Inwestycja pochłonie 50 milionów dolarów. Niedawno brzeski oddział Canpacku uruchomił wybudowaną w ostatnim roku halę produkcyjną wartą 16 milionów dolarów.Na stałej ścieżce wzrostu jest również DocPlanner – jeden z najbardziej znanych polskich start-upów medycznych, właściciel platformy ZnanyLekarz, służącej do umawiania wizyt lekarskich przez internet. W czasie pandemii firma wprowadziła nową usługę: konsultacji online.W 2019 r. grupa pozyskała od inwestorów 80 mln euro na rozwój (ok. 344 mln zł). Od tamtego czasu DocPlanner zebrał od inwestorów łącznie ponad 130 mln euro, czyli ponad pół miliarda złotych. Oprócz ZnanegoLekarza, do grupy należą platformy: Doctoralia, MioDottore, DoktorTakvimi, ZnamyLekar, TuoTempo, Gipo i ClinicCloud.Łącznie serwisy grupy odwiedza ponad 30 mln pacjentów miesięcznie. Firma szacuje, że do końca 2022 r. przebije liczbę 5 mln umawianych wizyt miesięcznie. Grupa powstała w 2012 r. w Polsce, a dzisiaj zatrudnia ponad 1300 osób i posiada kilka biur rozsianych po całym świecie. Jest również typowana jako kandydat do pierwszego polskiego jednorożca – start-upu, który osiągnął wartość miliarda dolarów.Mercator Medical to jedna z tzw. covidowych spółek – ze względu na profil działalności – producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku w ubiegłym roku notował rekordowe wyniki finansowe (jak również rekordowe wyceny giełdowe).Ten trend utrzymał się i w tym roku – w pierwszym kwartale grupa wypracowała 286,6 mln zł zysku netto (+1289 proc. zysku rok do roku) przy 551,6 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 172 proc.). Rezultaty pierwszego kwartału br. są wielokrotnie wyższe niż całoroczne wyniki z lat poprzedzających rok 2020, ale równocześnie są one niższe niż w czwartym kwartale zeszłego roku.Mercator Medical wypracowała blisko 350 mln zł zysku netto i ponad 405 mln zł wyniku EBITDA.Spółka zdaje sobie sprawę, że wraz z opadaniem (miejmy nadzieję) pandemicznej fali, nie będzie można liczyć na równie spektakularne wzrosty sprzedaży, jak w ubiegłym roku, tym niemniej stabilizacja wyników na obecnym wysokim poziomie jest więcej niż prawdopodobna. Tym bardziej, że spółka nie zwalnia tempa i w styczniu zapowiedziała rozbudowę mocy produkcyjnych w Tajlandii. Dzięki nowemu zakładowi produkcyjnemu moce wytwórcze przekroczą 3,9 mld rękawic rocznie.Mercedes-Benz Manufacturing Poland ukończył budowę pierwszej w Polsce fabryki silników i baterii do samochodów. Zakład, w ramach nowo powstałej spółki Mercedes-Benz Manufacturing Poland, produkuje czterocylindrowe silniki benzynowe i wysokoprężne oraz baterie elektryczne do samochodów osobowych Mercedes-Benz.Spółka na początku roku zatrudniała już niemal 1200 osób, z czego 40 proc. stanowiły kobiety. Produkcja baterii „Made in Jawor” zaczęła się we wrześniu 2020 r., a na początku roku jaworskie baterie zasilają już 5500 hybryd typu plug-in hybrid ze 160 tys. wyprodukowanych przez Mercedesa.Ostatnie miesiące były okresem szczególnej aktywności dla PKN Orlen. Poza działaniami konsolidacyjnymi na rynku krajowym – których ostatecznym efektem ma być koncern multienergetyczny i realizacja kolejnych etapów prac przygotowawczych do budowy morskich farm wiatrowych – płocki koncern wciąż podejmuje nowe inicjatywy i zapowiada kolejne inwestycje, zarówno w kraju, jak i za granicą.Z ważniejszych można wymienić niedawną zapowiedź rozbudowy mocy produkcyjnych na Litwie w rafinerii w Możejkach. Orlen Lietuva podpisała z Ministerstwem Energetyki Republiki Litewskiej list intencyjny dotyczący analizowanej decyzji inwestycyjnej instalacji pogłębionego przerobu ropy (bottom of barrel). Inwestycja umożliwiłaby produkcję bardziej wartościowych produktów paliwowych kosztem gudronu z dużą zawartością siarki.Koncern planuje również stworzenie międzynarodowej sieci hubów wodorowych – Hydrogen Eagle. Realizacja programu, obejmującego Polskę, Czechy i Słowację, pozwoli Grupie ORLEN osiągnąć do 2030 roku moce wytwórcze wodoru na poziomie ok. 50 tys. ton rocznie. Program zakłada budowę sześciu nowych hubów wodorowych – w tym trzech w Polsce, dwóch w Czechach oraz jednego na Słowacji – zasilanych przez odnawialne źródła energii, w tym realizację instalacji elektrolizy, do której energia elektryczna zostanie dostarczona z wykorzystaniem mocy morskiej farmy wiatrowej Baltic Power. Łącznie docelowo moc instalacji elektrolizy zasilanych OZE wyniesie ok. 250 MW.Program obejmie także trzy innowacyjne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych w niskoemisyjny wodór, zlokalizowane w Płocku, Ostrołęce oraz w Czechach, jak również międzynarodową sieć ponad 100 stacji tankowania wodoru.Duże inwestycje planowane są również na rynku krajowym. PKN Orlen podpisał finalną umowę z wykonawcą na realizację największej inwestycji petrochemicznej w Europie w ciągu ostatnich 20 lat. Realizacja kluczowego projektu w ramach Programu Rozwoju Petrochemii PKN ORLEN przyczyni się do wzrostu zysku operacyjnego EBITDA spółki o ok. 1 mld zł rocznie. Inwestycja oznacza też korzyści dla środowiska – w momencie uruchomienia produkcji w 2025 r., emisja dwutlenku węgla na tonę produktu zmniejszy się aż o 30 proc. Kompleks powstanie w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku i obejmie blisko 100 ha.Grupa Selena – jeden z czołowych producentów i dystrybutorów chemii budowlanej – także jest na ścieżce wzrostowej. W pierwszym kwartale 2021 roku zanotowała przychody w wysokości 349,5 mln zł. To wzrost o 23,6 proc. w odniesieniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku. Znacząco wzrosły również zysk netto – który sięgnął 17,5 mln zł, notując wzrost rok do roku o 235 proc. – oraz zysk operacyjny EBIT, który wyniósł 19,8 mln zł i jest o 116,1 proc. wyższy niż w pierwszym kwartale 2020 roku.Grupa czyha tylko na okazję do dalszej ekspansji i kolejnych akwizycji. Zarząd grupy informował, że budżet Seleny na przejęcia to ok. 100 mln euro. Grupa deklaruje, że w ciągu kilku najbliższych lat chce się rozwijać poprzez przejęcia, a na celownik bierze firmy z obrotami od 10 do 80 mln euro. Zarząd poszukuje celów akwizycyjnych zwłaszcza na rynku europejskim, ale interesujące z punktu widzenia przejęć są także rynki Azji Centralnej.Obecnie w skład grupy wchodzi 35 spółek w 18 krajach. Zakłady produkcyjne Seleny zlokalizowane są w Polsce, Rumunii, Turcji, Hiszpanii, Kazachstanie, Chinach, Korei Południowej oraz we Włoszech.W konkursie chodzi również o przyciąganie zagranicznych inwestycji. Na tym polu ma okazję wykazać się ponownie polski oddział grupy Sevier, który obecnie intensywnie zabiega w centrali grupy o uplasowaniu w naszym kraju inwestycji rzędu 220 mln zł.Firma Servier jest obecna na polskim rynku od 1992 roku. Szybko stała się jedną z czołowych firm farmaceutycznych w kraju. Obecnie zatrudnia ponad 620 wykwalifikowanych pracowników, odpowiedzialnych za działalność naukowo-badawczą, produkcję, edukację i promocję. Od ponad dwudziestu lat Servier realizuje w Polsce liczne inwestycje bezpośrednie.Od 1997 roku w Warszawie funkcjonuje zakład produkcyjny Servier – Anpharm. Dwa lata później swoją działalność rozpoczął Międzynarodowy Ośrodek Badań Klinicznych, który będąc jedną z 16 takich placówek na całym świcie, poszukuje innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych, prowadząc badania i podejmując współpracę naukową z lekarzami i farmaceutami.We współczesnym biznesie w coraz większym stopniu liczą się nie tylko zyski, ale i odpowiedzialność społeczna firmy. Jeden z ubiegłorocznych laureatów Unilever Polska ma na tym polu spore zasługi. Także obecna aktywność firmy – poza normalnym biznesem – koncentruje się na uzyskaniu zeroemisyjności w jak najkrótszym czasie.Już ponad dekadę temu Unilever postawił przed sobą bardzo ambitne cele. W ogłoszonym w 2010 roku „Planie życia w sposób zrównoważony” firma zadeklarowała, że do 2030 roku zmniejszy o połowę wpływ produktów na środowisko. Unilever miał być forpocztą zmian w kierunku zrównoważonej produkcji. Kluczowym aspektem było ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. W ciągu 10 lat firmie udało się zmniejszyć o 10 proc. ilość gazów cieplarnianych (GHG) w całym cyklu życia produktów.We wszystkich polskich fabrykach udało się osiągnąć bardzo wysoki poziom redukcji emisji CO2 na tonę produkcji. W przypadku zakładu w Bydgoszczy, produkującego artykuły codziennej pielęgnacji oraz chemię gospodarczą (m.in. produkty marek Dove, Timmotei, Domestos), oraz fabryki lodów w Baninie (Algida) – redukcje na koniec 2020 r. w stosunku do 2008 r. wyniosły ponad 80 proc.Istotnym aspektem w prowadzeniu zrównoważonego biznesu w Polsce jest także obszar logistyki, w którym od 2015 roku udało się zmniejszyć emisję CO2 o 15 proc. Z kolei dzięki wykorzystaniu palet wielokrotnego użytku CHEP – w skali roku firmie udało się ograniczyć zużycie drewna odpowiadające blisko 2000 drzew oraz ograniczyć emisję CO2 o 2500 ton. Wszystkie fabryki w Polsce korzystają także w 100 proc. z energii elektrycznej pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych.--------Biznesowy sukces niejedno ma imię. Nie jest jednak możliwy bez inwestycji. Z niecierpliwością oczekujemy zatem na rozstrzygnięcie kolejnej edycji Inwestora bez granic. W tym roku wyróżnienia zostaną wręczone w trakcie tegorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (20-22 września).