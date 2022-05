Iran szuka możliwości eksportu gazu ziemnego do Europy

Iran analizuje możliwości potencjalnych dostaw gazu ziemnego do Europy. Taka deklaracja padła z ust wiceministra do spraw ropy naftowej Majida Chegeniego. Od 2018 r., w wyniku sankcji nałożonych na ten kraj za łamanie umowy dotyczącej wykorzystania atomu do celów militarnych, wstrzymany jest eksport ropy naftowej i gazu ziemnego oraz realizacja transakcji w walucie amerykańskiej.

Iran dysponuje jednymi z największych na świecie złożami gazu ziemnego, jednak nie ma praktycznie możliwości eksportowych ze względu na obowiązujące międzynarodowego sankcje. Zostały one nałożone na ten kraj w 2018 r. po tym jak nie zostali wpuszczeni na kontrolę do zakładów wzbogacania uranu kontrolerzy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.

Sytuacja diametralnie zmieniła się kilka tygodni temu po agresji wojsk rosyjskich w Ukrainie. Wówczas Stany Zjednoczone i Unia Europejska wznowili rozmowy dotyczące realizacji przez Iran zapisów umowy atomowej co pozwoliłoby odblokować eksport irańskich węglowodorów. Pewną przeszkodą w przyspieszeniu negocjacji może być jednak decyzja o aresztowaniu w Teheranie dwóch obywateli francuskich.

Cytowany przez oficjalną agendę rządową wiceminister do spraw ropy naftowej Majid Chegeni powiedział, że - Iran studiuje możliwość eksportu gazu ziemnego do Europy.

Poza tym szuka cały czas postępu w ramach dyplomacji energetycznej i możliwości poszerzenia rynku odbiorców gazu ziemnego i ropy naftowej.

W ostatnich tygodniach podpisano umowę na sprzedaż gazu ziemnego za 1,6 miliarda dolarów do Iraku. Nie ujawniono wielkości dostaw, ale sam fakt, że doszło do tej transakcji oznacza cichą zgodę Amerykanów na takie rozwiązanie biznesowe.

Dla obserwatorów rynku węglowodorów ciekawe będzie rozwiązanie kwestii płatności za dostarczony surowiec i ewentualnej możliwości przedłużenia kontraktu na kolejne miesiące.

