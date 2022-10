Izrael i Liban dogadały się ws. granicy. Droga do eksploatacji złóż gazu ziemnego otwarta

Prezydent Libanu i premier Izraela w niezwykłych okolicznościach podpisali międzypaństwową umowę o wytyczeniu granicy na Morzu Śródziemnym. Otwiera to możliwości eksploatacji złóż gazu ziemnego.

W obliczu niedoborów gazu umowa libańsko-izraelska budzi nadzieję w europejskich stolicach.

Pomimo trwania stanu wojny, dwa zwaśnione państwa potrafiły się dogadać.

Amerykańska mediacja okazała się bardzo potrzebna i niezwykle skuteczna.

Po kilku miesiącach negocjacji 11 października tego roku delegacje rządowe Libanu i Izraela wstępnie parafowały porozumienie o wytyczeniu przebiegu granicy morskiej pomiędzy obu krajami. Negocjacje na ten temat prowadzone były pod auspicjami Stanów Zjednoczonych, a dyskretnie w sam proces zaangażowane były państwa arabskie, które mają bliskie kontakty z Izraelem, w tym zwłaszcza Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Liban i Izrael podpisały umowę o przebiegu granicy morskiej, co pozwoli na eksploatację podmorskich złóż gazu ziemnego

Podstawową przeszkodą w szybkim zakończeniu rozmów były podmorskie złoża gazu ziemnego, które są zlokalizowane na styku wód terytorialnych. W części izraelskiej dokonano już rozpoznania zasobów i przygotowano nawet platformy do rozpoczęcia komercyjnego wydobycia. Pierwsze przepływy gazu ze złoża zostały we wrześniu dostarczone podmorskim gazociągiem na ląd, a następnie przesłane do egipskiego portu zajmującego się eksportem skroplonego gazu.

Po libańskiej stronie także znajduje się złoże pozwalające na eksploatację potencjalnie około 100 miliardów metrów sześciennych gazu, jednak jego część zlokalizowana jest formalnie na terytorium izraelskim. Kluczem do zawarcia porozumienia była decyzja ustalająca system proporcjonalnych rozliczeń za gaz.

Unia Europejska kibicowała tym negocjacjom, liczy na dostawy surowca

Dla Izraela to jest szansa na rozwój nowego sektora gospodarki i wpływy z eksportu szacowane na 4 miliardy dolarów rocznie. Dla Libanu nękanego kryzysem gospodarczym i społecznym, brakiem energii elektrycznej, inflacją to jest możliwość nowego otwarcie i pozyskania dewiz niezbędnych na zakup podstawowych artykułów spożywczych, w tym zwłaszcza zboża

Dziś prezydent Libanu Michel Aoun parafował umowę w Baabdzie, w mieście u stóp góry Liban, a premier Izraela Jair Lapid w Jerozolimie. Następnie członkowie delegacji dyplomatycznych obu państw spotkali się w pobliżu siedziby dowództwa sił pokojowych ONZ (FINLIL) w południowej części Libanu, gdzie nastąpiła wymiana dokumentów.

Termin został wybrany nieprzypadkowo bowiem 1 listopada odbędą się w Izraelu przyspieszone wybory parlamentarne, zaś 31 października o północy wygasa mandat prezydenta Libanu.

Wybory w Izraelu i Libanie nie powinny wpłynąć na przestrzeganie przyjętych ustaleń

Amerykański negocjator Amos Hochtein przekazał, przy okazji tej uroczystości, że otrzymał od głównych libańskich i izraelskich sił politycznych zapewnienie, że po zmianach, które nastąpią w tych krajach parafowane porozumienie będzie respektowane.

Zgodnie z wcześniej przyjętymi ustaleniami, natychmiast po wejściu w życie umowy międzypaństwowej, do próbnych wierceń na wodach libańskich przystąpi francuski koncern TotalEnergies, który po oszacowaniu złóż zajmie się przygotowaniem eksploatacji gazu. Przy czym nie jest wykluczone, że z powodu braku niezbędnej infrastruktury, a także przez względy bezpieczeństwa, surowiec będzie dostarczany do Izraela i po skropleniu wysyłany statkami głównie do europejskich odbiorców.