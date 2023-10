Izrael zakręcił kurek z gazem. Może to wywindować ceny surowca w Europie

Ze względu na toczące się walki pomiędzy Izraelem i Hamasem podjęta została decyzja o wstrzymaniu eksploatacji gazu ziemnego z podmorskiego złoża Tamar, którego infrastruktura wydobywcza znajduje się w zasięgu rakiet wystrzeliwanych ze Strefy Gazy.

Izraelskie ministerstwo gospodarki ze względów bezpieczeństwa nakazało wstrzymanie eksportu gazu do Egiptu.

Egipt do tej pory eksportował nadwyżki izraelskiego gazu do państw Unii Europejskiej.

Wojna i napięcia na rynku surowców, zwłaszcza ropy naftowej i gazu ziemnego, wpływają na podniesie cen surowców na światowych rynkach.

W połowie października rząd Izraela nakazał amerykańskiemu koncernowi paliwowemu Chevron, który jest głównym operatorem złoża gazowego Tamar na Morzu Śródziemnym, wstrzymanie eksportu surowca do Egiptu z wykorzystaniem podmorskiego gazociągu EMG (East Mediterranean Gas).

Zdecydowano wówczas, że pomimo zagrożenia atakiem rakietowym ze Strefy Gazy eksploatacja w ograniczonym wymiarze będzie jednak kontynuowana. Nalegał na takie rozwiązanie właśnie Egipt, który kupuje duże ilości izraelskiego gazu, który wykorzystuje jako paliwo w elektrowniach.

Nadwyżki gazu były do tej pory kierowane do skroplenia w dwóch gazoportach Idku i Dumyjata, skąd w postaci LNG trafiały do odbiorców głównie w państwach Unii Europejskiej oraz do Turcji. Chcąc utrzymać nawet niewielki przesył gazu do Egiptu Chevron wykorzystywał do tej pory Rurociąg Arabski prowadzący z izraelskiego miasta Aszkelon, przez Jordanię do Egiptu.

Jednak zgodnie z decyzją izraelskiego resortu gospodarki, ze względów bezpieczeństwa, podjęto decyzję o całkowitym wstrzymaniu eksportu do Egiptu.

Kontrakt na sprzedaż gazu podpisano w 2018 roku w Kairze. Zgodnie z tą obowiązująca umową w ciągu 10 lat Egipt miał otrzymać z dwóch złóż podmorskich Lawiatan i Tamar 64 miliardy metrów sześciennych gazu.

Część gazu docierała, z wykorzystanie egipskiej infrastruktury przesyłowej, do portów i dalej do Europy. Egipt jeszcze w 2022 roku odpowiadał za 2,5 procent LNG na globalnym rynku gazu, a dwa gazoporty mają zdolności załadunkowe na poziomie 12,2 miliona ton skroplonego gazu.

W końcu minionego tygodnia doszło do niecodziennej sytuacji, gdy gazowiec należący do izraelskiego armatora przypłynął do egipskiego Idku i nie był w stanie załadować odpowiedniej ilości gazu. Ku powszechnemu zdziwieniu pojawił się jednak w porcie w Algierii i tam został obsłużony.

Algieria i Izrael nie utrzymują stosunków dyplomatycznych, ale w oficjalnym komunikacie podano, że statek nie pływał pod banderą izraelską, w liście przewozowym był wskazany docelowy odbiorca w Unii Europejskiej, więc tak naprawdę wszystko jest w porządku.

Wojna doprowadziła do zbliżenia dwa kraje, które formalnie nie utrzymują ze sobą żadnych relacji politycznych

Wojna i napięcia na rynku surowców, zwłaszcza ropy naftowej i gazu ziemnego z jednej strony wpływa na podniesie cen na światowych rynkach. Z drugiej jednak pokazuje, że w imię prowadzenia wspólnych biznesów możliwe są bardzo różne alianse.