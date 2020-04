Jak dokończyć Nord Stream 2. Nadzieja Gazpromu wpływa na Bałtyk

Gazprom próbuje sam dokończyć budowę Nord Streamu 2 po rezygnacji szwajcarskiego wykonawcy. Płynący "na ratunek" z drugiego końca świata statek Akademik Czerski znajduje się 40 mil od Kopenhagi i w nocy znajdzie się na Bałtyku. Głównym zadaniem jednostki ma być wybudowanie 160 km brakującego odcinka. Najpierw jednak statek popłynie do Kaliningradu.

Rosjanin potrafi

Statek nie jest - jak na standardy - branży jednostką dużą. To zaś oznacza, że w przypadku pogorszenia się pogody nie będzie mógł budować gazociągu. Dla porównania Allseas do układania Nord Streamu 2 wykorzystywał jednostkę w układzie katamaranu Pioneering Spirit, o długości 382 i szerokości 124 metrów. Dzięki tzw. dynamicznemu pozycjonowaniu mogła ona układać gazociąg nawet w trudnych warunkach pogodowych. Tak więc Akademikowi trudno będzie zastąpić szwajcarską jednostkę.Akademik Czerski jest praktycznie jedyną jednostką, która – po modernizacji – może próbować dokończyć gazociąg. Flota Gazpromu ciągle rośnie (zarządza nią powołana w 1994 roku spółka Gazprom Flot), to składa się głównie z platform wiertniczych i jednostek je obsługujących.Teoretycznie Rosjanie mogliby zamówić specjalistyczną jednostkę, ale jej budowa byłaby i kosztowna i długotrwała.Tymczasem jak zapowiedział na początku roku prezydent Putin, Federacja sama dokończy budowę gazociągu, a jego uruchomienie ma być możliwe na przełomie tego i przyszłego roku. Ze względu na prestiż Rosja nie może sobie na opóźnienie pozwolić.Według najnowszego scenariusza Akademik przejdzie w Kaliningradzie stosowną modernizację i wróci w wakacje na wody duńskie. Wtedy też ruszą wstrzymane prace mające sfinalizować budowę gazociągu.Nord Streamu 2 "od zawsze" jest inwestycją kontrowersyjną. Gazociągiem ma być rocznie przesyłane z Rosji do Niemiec 55 mld m3 gazu. Instalacja, omijając Ukrainę, Białoruś i Polskę, może stać się narzędziem presji energetycznej ze strony Rosji i utrudnić tym krajom dywersyfikację dostaw gazu.Pod koniec grudnia 2019 roku prezydent USA Donald Trump podpisał ustawę o budżecie Pentagonu na rok 2020, w której zapisano m.in. sankcje wobec firm budujących Nord Stream 2.