Jak Jerzy Kwieciński został prezesem PGNiG? [ANALIZA]

O tym, że w PGNiG może dojść do personalnych roszad spekulowano już od kilku tygodni. Jednak niemal całkowita zmiana zarządu gazowego koncernu może wydawać się niespodzianką. Ciemne chmury nad byłym już zarządem zbierały się od wyborów. A sprawa, kto będzie zarządzał PGNiG, była roztrząsana nawet w siedzibie PiS na Nowogrodzkiej.





W kwestiach gazowych skuteczności Jarosławowi Wróblowi nie można jednak odmówić - więc będzie silnym punktem w zarządzie PGNiG. Należy pamiętać, że był on m.in. przez dwa lata prezesem Polskiej Spółki Gazownictwa (odpowiedzialnej za dystrybucję paliwa). Dość nieoczekiwanie z tej funkcji został odwołany w lutym 2018 roku.



Odbyło się to w atmosferze zaskoczenia. Pod jego kierownictwem spółka opracowała i wdrożyła strategiczny pakiet zmian dla polskiego gazownictwa dystrybucyjnego na lata 2016-2021 oraz zdobyła w 2017 roku Polską Nagrodę Jakości w kategorii wielkich organizacji gospodarczych.



Co ciekawe, Jarosław Wróbel szybko trafił do innego potentata i już 17 kwietnia 2018 roku został powołany na stanowisko prezesa zarządu Orlenu Południe.



Warto także dodać, że z Orlenu wywodzi się też inny nowy wiceprezes PGNiG - mający teraz odpowiadać za finanse w PGNiG Przemysław Wacławski. To członek zarządu Unipetrolu, a więc kluczowej spółki z Grupy PKN Orlen.

Nie tylko polityka zdecydowała Nasi rozmówcy, pytani o powody zmian kadrowych w PGNiG, wskazują także na inne czynniki, pozapolityczne.



- Wydaje się także, że nie cała działalność operacyjna spółki zyskała aprobatę właściciela. Szczególnie może martwić fakt, że poziom wydobycia gazu z własnych złóż nie zachwyca – mówi WNP.PL kolejny analityk giełdowy. Jak podkreśla, szczególnie dotyczy to Norwegii. A przecież czwarta część gazu, jaki ma transportować Baltic-Pipe, ma pochodzić z własnych zasobów PGNiG.





Co zatem czeka obecnie spółkę? Przed jakimi wyzwaniami staje nowy zarząd?



- Dopóki prezes Kwieciński publicznie nie wypowie się o priorytetach, trudno nam na razie wyrokować. Wydaje się, że nowy zarząd będzie musiał zintensyfikować działania dotyczące sfery wydobycia gazu ziemnego, to będzie priorytet. Pozostałe kwestie będą się toczyły własnym torem – dodaje nasz rozmówca.



Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo to jedna z najważniejszych firm w kraju. Spółka zajmuje się wydobyciem surowca (w tym także ropy naftowej), jego dystrybucją i magazynowaniem.



Bez wątpienia według naszych rozmówców słabsza pozycja polityczna ministra Naimskiego miała poważny wpływ na zmiany personalne, ale nie była jedynym powodem.Wśród przesłanek było jednak też to, że minister aktywów państwowych, Jacek Sasin chciał mieć "oswojonego" człowieka w tej kluczowej dla jego resortu spółce (Kwieciński i Sasin przez wiele miesięcy wspólnie pracowali w rządzie). Warto pamiętać, że to, co się będzie działo z PGNiG, w poważny sposób będzie rzutowało na postrzeganie jakości pracy ministra.Jak wynika z naszych informacji to jednak nie były minister finansów i rozwoju Jerzy Kwieciński miał być pierwotnie szefem firmy. Wicepremier Sasin mocno rekomendował na to stanowisko Jarosława Wróbla. O tej kwestii miano nawet dyskutować w siedzibie PiS na Nowogrodzkiej w Warszawie.Ostatecznie Jarosław Wróbel został wiceprezesem spółki ds. handlowych. Zdecydować miało jego zbyt małe doświadczenie w sprawach europejskich oraz spore ambicje Jerzego Kwiecińskiego, który nie po to, popierany przez premiera Morawieckiego, łatwo odpuścił walkę o pozostanie w rządzie, żeby obejść się smakiem w sprawie obiecanego wcześniej intratnego stanowiska.