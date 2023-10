Jak redukować szkodliwe substancje? Degazyfikacja niebywale skuteczna

Zakłady produkcyjne powinny utylizować toksyczne związki i substancje, które emitują do środowiska. Na niemal całkowitą ich neutralizację pozwala degazyfikacja, która jest także proekologiczna.







W erze przyspieszonego rozwoju technologicznego i ekspansji przemysłu problem emitowania przez zakłady produkcyjne szkodliwych gazów uznawany jest za jedno z najważniejszych wyzwań związanych z ochroną zdrowia publicznego i dobrostanu ekosystemów.

Degazyfikacja polega na spalaniu lotnych związków organicznych (zwanych też LZO lub VOC - Volatile Organic Compounds), z których część, jako uboczny efekt działalności przemysłowej, może stanowić poważne zagrożenie dla ludzi i środo w iska.

w Spółka Climbex dostarcza technologię degazyfikacji bezpośrednio do zakładów przemysłowych za pomocą mobilnych platform z kompletną instalacją spalającą na pokładzie.

Przedsiębiorstwa produkcyjne są świadome konieczności utylizacji toksycznych związków i substancji, które emitują do środowiska. Na różnych etapach produkcji dokonują znaczących zmian, takich jak: przeorganizowanie procesów technologicznych na bardziej efektywne energetycznie, zwiększenie zaangażowania w odpowiedzialną gospodarkę odpadami, inwestowanie w nowoczesne technologie.

Do technologii pozwalających na niemal całkowitą neutralizację niebezpiecznych gazów należy degazyfikacja. Jest nie tylko efektywna, ale również proekologiczna. Polega na spalaniu lotnych związków organicznych (zwanych też LZO lub VOC - Volatile Organic Compounds), z których część, jako uboczny efekt działalności przemysłowej, może stanowić poważne zagrożenie dla ludzi i środowiska. Proces degazyfikacji ma na celu przechwytywanie tych niebezpiecznych substancji i ich eliminację poprzez spalanie, zapobiegając w ten sposób ich uwalnianiu do atmosfery.

Skuteczna metoda usuwania szkodliwych gazów

Jak podkreśla Grzegorz Szymański, international business development director z należącej do Grupy Impel spółki Climbex, która zajmuje się specjalistycznym czyszczeniem instalacji przemysłowych, używane przez firmę systemy odgazowywania zmniejszają emisję niebezpiecznych gazów o co najmniej 99,9 procent.

- Technologia jest bardzo wydajna i bezpieczna, nie generuje dymu czy zapachu, a produktami ubocznymi, które powstają w procesie spalania, są dwutlenek węgla oraz para wodna - dodaje Grzegorz Szymański.

Metoda degazyfikacji jest szczególnie polecana dla przemysłu chemicznego i petrochemicznego. Warto ją stosować wszędzie tam, gdzie podczas konserwacji, rozładunku lub załadunku zbiorników w rafineriach uwalniają się lotne związki organiczne. Dotyczy to m.in. zbiorników VPS, zbiorników na produkty ropopochodne, w tym wielkogabarytowych do 400 000 m3, instalacji i kolumn procesowych czy środków transportu przewożących niebezpieczne związki.

Mobilne urządzenia do spalania gazów

Wśród dostępnych na rynku rozwiązań na uwagę zasługują mobilne platformy z kompletną instalacją spalającą na pokładzie. Dzięki nim technologia może być przetransportowana wprost do zakładu przemysłowego - bezpośrednio do miejsca, gdzie znajdują się niebezpieczne związki podlegające utylizacji.

- Instalacja mobilnego systemu spalania nie wymaga dodatkowych urządzeń, dźwigów czy podnośników. Cała infrastruktura modułów spalających oraz wyposażenie zasilające i sterujące są posadowione na specjalnych mobilnych naczepach i w ten sposób transportowane do miejsca wykonania usługi. Jednostki są samowystarczalne, a po podłączeniu do zbiornika czy rurociągu od razu są gotowe do użytkowania. Krótki czas, w jakim można uruchomić instalację, ma szczególne znaczenie w sytuacji zaistnienia katastrofy ekologicznej - przekonuje Grzegorz Szymański.

Jednostki mobilne przeznaczone do spalania niebezpiecznych gazów i oparów posiadają własne generatory prądu, a także zbiorniki na olej napędowy, zbiorniki na gaz, parowniki czy wreszcie pomieszczenie dla operatora.

Pełna kontrola ustawień i stały monitoring. Urządzenia o różnej mocy

Proces spalania odbywa się przy pełnej kontroli ustawień, a warunki pracy urządzeń są stale monitorowane. W jednostkach mobilnych mogą być spalane palne lub niepalne gazy odpadowe, mogą one służyć do odgazowywania w atmosferze azotu, dwutlenku węgla, powietrza i pary wodnej, a także przy temperaturze otoczenia poniżej 10°C.

- Dysponujemy urządzeniami mobilnymi o różnej mocy - 5 MW, 10 MW lub 20 MW. Dobieramy je w zależności od wielkości odgazowywanej infrastruktury oraz czasu, jaki zakład przeznacza na proces degazyfikacji. Sama naczepa z jednostką nie zajmuje dużo miejsca, wymaga płaskiej nawierzchni zlokalizowanej poza strefą zagrożoną wybuchem - tłumaczy Grzegorz Szymański.

Bezpieczeństwo w czasie spalania niebezpiecznych gazów

Jak podkreśla ekspert z Climbexu, stosowana technologia degazyfikacji jest wydajna, a jednocześnie bezpieczna. Mobilne urządzenia są zaprojektowane zgodnie z europejskimi przepisami bezpieczeństwa przemysłowego, w tym wytycznymi ATEX.

- Dodatkowo na naczepach mobilnych jednostek do degazyfikacji zainstalowanych jest wiele urządzeń zabezpieczających, m.in. przed przedostaniem się ognia poza komorę spalania, przed przegrzaniem instalacji, ogniem wstecznym, zbyt wysokim ciśnieniem wypalanego gazu czy przed wygaśnięciem płomienia w komorze spalania - dodaje Grzegorz Szymański.

Mobilne jednostki spalające wpisują się w trend wzbogacania procesów technologicznych w niskoemisyjne rozwiązania, z jednoczesną eliminacją niebezpiecznych związków powstałych w tych procesach. Jednak sprawne zarządzanie emisjami i polityką prośrodowiskową zawsze powinno opierać się na kompleksowym systemie zarządzania ryzykiem wpisanym w działalność przedsiębiorstwa i jego procesy.