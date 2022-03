Jak szybko Europa może odejść od gazu z Rosji? 10 kluczowych punktów

Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE) przedstawiła plan zmniejszenia uzależnienia UE od rosyjskich dostaw gazu ziemnego o ponad jedną trzecią w ciągu roku przy jednoczesnym wspieraniu Europejskiego Zielonego Ładu. Możliwe jest jeszcze szybsze ograniczenie importu rosyjskiego gazu przez UE , w sumie nawet o ponad połowę w rok, ale z istotnymi kompromisami w polityce klimatyczno-energetycznej - wynika z informacji przedstawionych przez MAE.

9. Zachęcanie konsumentów do tymczasowego obniżenia temperatury ogrzewania (temporary thermostat reduction) budynków ogrzewanych gazem o 1 °C ( skutki; zmniejszenie zużycia gazu o około 10 mld m3 w ciągu roku).10. Zwiększenie wysiłków na rzecz dywersyfikacji i dekarbonizacji źródeł elastyczności systemu energetycznego ( skutki: rozluźnienie silnych powiązań między dostawami gazu a bezpieczeństwem elektroenergetycznym Europy).Czytaj też: Ogranicz grzanie w domu, pomóż Ukrainie - apel do wszystkich mieszkańców UE - Nikt już nie ma złudzeń. Wykorzystanie przez Rosję zasobów gazu ziemnego jako broni gospodarczej i politycznej pokazuje, że Europa musi działać szybko, aby przygotować się na znaczną niepewność co do dostaw rosyjskiego gazu przyszłej zimy – stwierdził dyrektor wykonawczy MAE Fatih Birol.- 10-punktowy plan MAE zawiera praktyczne kroki w celu zmniejszenia uzależnienia Europy od importu rosyjskiego gazu o ponad jedną trzecią w ciągu roku, jednocześnie wspierając przejście na czystą energię w bezpieczny i przystępny sposób. Europa musi szybko zmniejszyć dominującą rolę Rosji na swoich rynkach energetycznych i jak najszybciej zwiększyć alternatywy- dodał Fatih Birol.- Bardziej niż kiedykolwiek konieczne jest pozbycie się rosyjskich paliw kopalnych i ogólnie paliw kopalnych. Stawką jest zarówno potrzeba przyspieszenia walki ze zmianami klimatycznymi, jak i, jak teraz widzimy, krótkoterminowe bezpieczeństwo energetyczne kontynentu europejskiego. Zaproponowany przez MAE 10-punktowy plan wzbogaci nasze myślenie – m.in. powiedziała Barbara Pompili, minister ds. transformacji ekologicznej Francji, która obecnie sprawuje prezydencję w UE.Kadri Simson, europejska komisarz ds. energii, zapowiedziała, że KE zaproponuje w przyszłym tygodniu ścieżkę uniezależnienia UE od rosyjskiego gazu.- Zmniejszenie naszej zależności od rosyjskiego gazu jest strategicznym imperatywem dla Unii Europejskiej. W ostatnich latach już znacząco zdywersyfikowaliśmy nasze dostawy, budując terminale LNG i nowe interkonektory. Ale atak Rosji na Ukrainę jest momentem przełomowym- powiedziała Kadri Simson.- W przyszłym tygodniu Komisja zaproponuje drogę do jak najszybszego uniezależnienia się Europy od rosyjskiego gazu. Analiza MAE przedstawia szereg konkretnych kroków, które możemy podjąć w celu osiągnięcia tego celu. To bardzo aktualny i cenny wkład w naszą pracę - skomentowała Kadri SimsonMAE oszacowała, że wszystkie działania objęte przedstawionym przez nią planem mogą zmniejszyć import rosyjskiego gazu do Unii Europejskiej o ponad 50 mld m3, czyli o ponad jedną trzecią, w ciągu roku.MAE podała przy tym, że jej analiza wskazuje, że UE ma też inne niż objęte wskazanym wyżej 10-punktowym planem możliwości działania, jeśli chce lub musi jeszcze szybciej zmniejszyć zależność od rosyjskiego gazu, ale jak wskazała MAE z istotnymi kompromisami.MAE podała, że najważniejszą opcją krótkoterminową byłoby odejście od zużycia gazu w sektorze energetycznym poprzez zwiększenie wykorzystania europejskiej floty elektrowni węglowych lub wykorzystanie paliw alternatywnych, takich jak ropa, w istniejących elektrowniach gazowych.MAE zaznaczyła, że te alternatywy dla wykorzystania gazu nie są zgodne z Europejskim Zielonym Ładem, jako takie nie są uwzględnione w opisywanym powyżej 10-punktowym planie. Zaznaczyła też, że mogą być również kosztowne z ekonomicznego punktu widzenia.MAE oszacowała, że gdyby prócz realizacji 10-punktowego planu w pełni została też wykorzystana opcja zamiany paliwa, to skutkowałoby całkowitym rocznym zmniejszeniem unijnego importu gazu z Rosji o ponad 80 mld m3, czyli o ponad połowę, przy jednoczesnym niewielkim spadku całkowitych emisji.MAE wskazując możliwości redukcji importu gazu z Rosji zaznaczyła, że zmniejszenie uzależnienia od rosyjskiego gazu nie będzie proste dla UE, bo wymaga skoordynowanych i trwałych wysiłków politycznych w wielu sektorach, wraz z silnym międzynarodowym dialogiem na temat rynków energii i bezpieczeństwa.