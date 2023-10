Japończycy policzyli, ile musi wydać świat, żeby nie zabrakło gazu

Japoński think-tank IEEJ uważa, że świat mimo transformacji energetycznej nadal potrzebuje inwestycji w gaz na poziomie 7 bln dolarów, żeby uniknąć jego braków.

Zdaniem japońskich analityków świat będzie potrzebował 7 bilionów dolarów, aby zapewnić wystarczające dostawy gazu do 2050 r., a więc do czasu, gdy kraje przejdą na czystsze źródła energii.

Według japońskiego Instytutu Ekonomiki Energii (The Institute of Energy Economics, Japan - IEEJ), świat będzie musiał zainwestować w budowę nowych zakładów eksportu skroplonego gazu ziemnego, modernizację istniejących obiektów i zagospodarować nowe złoża gazu.

Scenariusz zakłada redukcję emisji o 56 proc. do 2050 r., ponieważ rynki wschodzące nie będą w stanie osiągnąć neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do połowy stulecia. Jeśli emisje utrzymają się na obecnym poziomie, na utrzymanie odpowiednich dostaw gazu do połowy stulecia potrzeba będzie prawie 10 bilionów dolarów, twierdzi IEEJ.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna przewiduje, że zapotrzebowanie na gaz osiągnie szczyt w tej dekadzie, dlatego też nie są potrzebne żadne nowe długoterminowe projekty. Główni producenci, w tym Chevron Corp. i Shell Plc, twierdzą, że gaz będzie odgrywał długoterminową rolę w transformacji energetycznej, zwłaszcza w obliczu odchodzenia krajów od bardziej emisyjnego węgla.