Jarosińska-Jedynak: jest szansa, na dalsze finansowanie gazu w Polsce

Są szanse na to, że Komisja Europejska zgodzi się na finansowanie inwestycji związanych z infrastrukturą gazową - oceniła minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Podkreśliła, że to kluczowy aspekt w dążeniu do neutralności klimatycznej przez Polskę.

Jarosińska-Jedynak brała w środę udział w spotkaniu Rady Programowej TOGETAIR dot. przygotowania Polskiego Multimedialnego Raportu Klimatycznego, była pytana przez dziennikarzy o komentarz do ostatniej propozycji KE ws. zwiększenia celu redukcji emisji CO2 do 2030 roku.

Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen w ubiegłym tygodniu w orędziu o stanie UE mówiła przed Parlamentem Europejskim o planach i priorytetach KE na najbliższy rok.

Większość przemówienia dotyczyła kwestii gospodarczych. Von der Leyen poinformowała, że Komisja Europejska zaproponuje zwiększenie celu redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. z 40 do co najmniej 55 proc. w odniesieniu do poziomu z 1990 r.

- My, jako Polska podkreślamy, jak ważna jest ochrona klimatu i transformacja energetyczna, ale jednocześnie przedstawiamy nasze argumenty, wskazując, jak specyficznym jest nasz kraj jeśli chodzi o miks energetyczny, który opiera się na węglu. Polska startuje z zupełnie innego poziomu niż inne państwa członkowskie UE. Dlatego te kwestie muszą być brane pod uwagę, kiedy rozmawiamy o wyznaczaniu poszczególnych celów, poziomów - powiedziała szefowa MFiPR.

Pytana czy Polska zgodzi się na podniesienie celu redukcji - zgodnie z propozycją KE - przekazała, że "będą to bardzo trudne rozmowy".



- Przypomnę, że rozmowy dotyczące nowego budżetu były bardzo ciężkie i skomplikowane. Podniesienie celu redukcji CO2 będzie kwestią kolejnych bardzo trudnych negocjacji - podkreśliła.

Minister zwróciła uwagę, że kluczowym elementem dojścia polski do neutralności klimatycznej, oprócz zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii, będzie możliwość dalszego finansowania, przede wszystkim możliwość uzyskiwania środków europejskich na rozbudowę infrastruktury gazowej w kraju.

- Dla nas te kwestie są najważniejsze, by środki europejskie mogły być skierowane na infrastrukturę gazową, ponieważ jej potrzebujemy - dodała.

Jarosińska-Jedynak przyznała, że KE oraz EBI zapowiadają, że nie będą finansować gazowych przedsięwzięć.



- Komisja komunikowała, że nie będzie już dotacji na gaz, a zaproponuje pożyczki. Rozmowy w tej kwestii cały czas trwają. Światełkiem w tunelu jest chociażby decyzja, by w Funduszu Sprawiedliwej Transformacji finansować infrastrukturę gazową. Nie jest to jeszcze zatwierdzone, ale myślę, że jest duża szansa, by takie finansowanie zyskało akceptację - podsumowała.