Jeden koncern multienergetyczny ma uodpornić Polskę na gazowe zagrywki Rosji

Rosja nie jest partnerem biznesowym, to kraj, który wykorzystuje gaz i ropę, żeby realizować swoje cele polityczne, powiedział podczas prezentacji raportu think-tanku DISE „Gaz zakładnikiem geopolityki" Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Przekonywał, że powstanie jednego koncernu multienergetycznego wzmacnia bezpieczeństwo Polski i uodparnia nas na działania Rosji.

Podczas prezentacji raportu think-tanku DISE „Gaz zakładnikiem geopolityki" Maciej Małecki przypomniał, że Polska zawsze informowała swoich partnerów na temat ryzyka uzależniania się od rosyjskich źródeł energii.

- 3 podstawowe ryzyka się sprawdziły. Po 1 Rosja poprzez zwiększanie sprzedaży gazu do Europy, zwiększyła swoje wpływy polityczne w naszej części kontynentu, po 2 uzależnienie doprowadziło do szantażu gazowego Putina i rozchwiania całego europejskiego rynku gazu. Po 3 otworzyło to drogę Putinowi do ataku na Ukrainę, bo poprzez gazociągi morskie z ominięciem Ukrainy mogła dostarczać paliwo do odbiorców w Europie – wymieniał Małecki.

Przykład Kataru pokazuje, że nawet małe państwo posiadające duże złoża surowców może doprowadzić do kryzysu. Dziś Parlament Europejski jest targany skandalem korupcyjnym wywołanym przez Katar – dodał.

Małecki nazwał Rosję imperium zła i stwierdził, że szybkie zastąpienie węgla rosyjskim gazem, jako paliwem przejściowym w imię troski o klimat, było błędem Europy. Pytanie, czy to było podyktowane troską o klimat, czy jednak działanie korumpujące Rosji – podsumował.