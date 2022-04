Jerzy Buzek: do końca roku możemy odciąć dwie trzecie rosyjskiego gazu

- Do końca roku możemy odciąż dwie trzecie dostaw rosyjskiego gazu - twierdzi Jerzy Buzek, były premier i główny negocjator nowych regulacji. Przyznał jednak, że odcięcie Europy od rosyjskich surowców zaowocuje zapewne wzrostem ich ceny. Jego zdaniem taka jest jednak cena bezpieczeństwa.

Magazyny bez Rosjan

Bezpieczeństwo kosztuje

Kolejnym problemem do rozwiązania przy tej okazji jest struktura właścicielska magazynów gazu. Obecnie cztery duże magazyny gazu w Europie są w rękach rosyjskich, a jedną z przyczyn obecnej galopady cen tego surowca jest to, że Rosjanie utrzymywali w nich zapasy gazu na niskim poziomie. - Rosyjskie podmioty nie powinny mieć kontroli nad żadną taką infrastrukturą krytyczną w Unii – stwierdził Jerzy Buzek.Zwrócił również uwagę, że gdyby gazociąg Baltic Pipe powstał wcześniej (dwie dekady temu rząd Jerzego Buzka podpisał umowę na budowę gazociągu łączącego Polskę ze złożami norweskim, następny rząd – SLD – zrezygnował jednak z tego pomysłu), uniemożliwiłoby to powstanie gazociągu Nord Stream 1 – ówczesne unijne przepisy zabraniały bowiem krzyżowania się gazociągów.Tymczasem należy jednak kontynuować transformację energetyczną, która w dłuższej perspektywie jest sposobem na uniezależnienie się od rosyjskich surowców kopalnych. – Strategia transformacji energetycznej nie jest zagrożona, a wręcz mówi się o przyspieszeniu. Mogą się zmienić rozwiązania taktyczne. W najbliższym czasie ma powstać jeden duży pakiet gazowo-wodorowy, którego jestem sprawozdawcą. On mówi o tym, jak przejść na gazy odnawialne z gazu ziemnego, jak produkować wodór i z czego, jak ma współgrać z rynkiem energii elektrycznej – mówił Jerzy Buzek.Przyznał również, że uniezależnienie się od rosyjskich surowców nie będzie procesem bezkosztowym. Jego zdaniem jednak warto tę cenę zapłacić. – Bezpieczeństwo energetyczne i bezpieczeństwo jako takie to właściwie to samo. To ważne także z powodu cen energii. Jeśli spojrzymy na Mariupol i inne miasta Ukrainy, to wiemy doskonale, że powinna być jakaś opłata za nasze bezpieczeństwo. Ci ludzie walczą dziś o nasze bezpieczeństwo. My nie mamy zdewastowanych miast i przemysłu, infrastruktury, zniszczonego kraju, ale będziemy mieli nieco wyższe ceny energii. – mówił Jerzy Buzek.