Jerzy Kwieciński: PGNiG będzie kontynuować strategię dywersyfikacji

PGNiG będzie kontynuować strategię dywersyfikacji dostaw gazu do Polski - zapowiedział nowy prezes spółki Jerzy Kwieciński. Za najważniejsze wyzwanie w krótkim terminie uznał podniesienie wartości spółki. PGNiG planuje też wzmocnić obszary ciepłownictwa i biogazu

Bezpieczeństwo energetyczne i dywersyfikacja dostaw gazu pozostają priorytetem - oświadczył Kwieciński w piątek na konferencji prasowej.

Zaznaczył, że środki prowadzące do tych celów pozostają niezmienne. "Pełne uniezależnienie od rosyjskiego gazu po 2022 r. oraz rozwój własnego wydobycia w kraju i za granicą" - wskazał Kwieciński.

Jak dodał, zasadniczym celem nowego zarządu PGNiG będzie także wzrost wartości spółki m.in. poprzez współpracę z podmiotami spoza Grupy Kapitałowej.



Jak mówił, budowa wartości wymaga dywersyfikacji działalności, bo to zwiększa odporność na turbulencje na rynkach, które przekładają się na ceny gazu. A to od razu rzutuje negatywnie na wyniki finansowe - zauważył.



Jak stwierdził, spółka planuje wzmocnienie obszaru ciepłownictwa i chce być "integratorem tego rynku w skali kraju." "Chcemy, żeby rynek gazowy rósł w Polsce, żeby w większym stopniu polska energetyka była oparta na gazie" - mówił.



Jak dodał Kwieciński, "widzimy przyszłość w rozwoju energetyki rozproszonej, opartej na biogazie". "To źródła i budowa lokalnych sieci dystrybucji, dla których chcemy być operatorami" - stwierdził. Jak ocenił, z krajowego biogazu może pochodzić ekwiwalent krajowego wydobycia gazu ziemnego - rzędu 4 mld m sześc. rocznie.