Jest sposób na restrykcje Gazpromu. Na Bałtyku będzie się dużo działo...

Dekadę temu ta alternatywa wobec dostaw gazu gazociągami alternatywą nie budziła większego zainteresowania. Dziś mamy wysyp inwestycji w terminale LNG - także w basenie Morza Bałtyckiego, a ich znaczenie z punktu widzenia gospodarek i bezpieczeństwa w regionie rośnie.

Gazoporty to relatywnie prosty i tani, a przede wszystkim szybki. sposób uniezależnienia się od dostaw gazu z Rosji.

Chodzi o czas – nowe obiekty na Bałtyku będą gazoportami typu FSRU, cumowanymi u nabrzeża jednostkami, które można czarterować.

Jako pierwsza swój gazoport nad Bałtykiem uruchomi Finlandia. Niemcy stawiają raczej na lokalizacje na wybrzeżu Morza Północnego.

Po tym, jak Gazprom zerwał kontrakty na dostawy gazu do kilku krajów, okazało się, że pilnie potrzebna jest alternatywa. Idealnym rozwiązaniem są dostawy LNG - gazu w formie skroplonej. A ponieważ basen Morza Bałtyckiego został najbardziej dotknięty działaniami Rosjan, to tu też powstanie najwięcej nowych gazoportów w Europie.

Gazprom zbiera owoce swojej decyzji

Do budowy terminali LNG spośród państw regionu naszego morza przymierzają się (lub prace już trwają) Finlandia i Estonia. W Polsce powstanie drugi terminal, a budować gazoporty chcą także Niemcy.

Warto podkreślić, że plany te są adekwatną odpowiedzią na kroki, jakie podjął Gazprom. Przypomnijmy, że rosyjski dostawca najpierw odciął dostawy gazu do Polski (a także Bułgarii), a później do Finlandii (także Holandii i Danii), zmniejszył również dostawy do Niemiec. A ponieważ gazownicy z Finlandii mocno współpracują z państwami bałtyckimi, więc decyzją Gazpromu został dotknięty cały region (poza Szwecją).

Warto wspomnieć, że plany dotyczące eksportu LNG z Bałtyku ma także sam Gazprom. A to oznacza także powstanie gazoportu, tyle że ukierunkowanego na wysyłkę surowca.

Pływające terminale będą gotowe szybciej

Co ciekawe, praktycznie wszystkie kraje chcą, aby terminale należały do typu FSRU. Tego typu obiektem jest litewski, zarządzany obecnie przez PGNiG, terminal w Kłajpedzie.

FSRU – Floating Storage Regasification Unit - to jednostka pływająca, nie posiadającą własnego napędu, która pełni funkcje terminala oraz magazynu gazu. To do niej cumowane są metanowce.

Dlaczego odbiorcy gazu decydują się na takie rozwiązanie? Bo jest ono zwykle szybsze niż budowa klasycznego (lądowego) gazoportu. Jedyne prace budowlane związane są z przygotowaniem miejsce do cumowania FSRU i wykonaniem połączeń gazociągowych.

Tymczasem w przypadku obiektu takiego, jak gazoport w Świnoujściu, konieczne było wybudowanie licznych instalacji naziemnych oraz basenu portowego. Same prace budowlane trwały kilka lat, a trzeba jeszcze doliczyć czas potrzebny na planowanie i uzyskanie wszystkich pozwoleń.

Wadą FSRU jest natomiast relatywnie wysoka cena użytkowania obiektu, jego mała elastyczność oraz niepodatność na rozbudowę.

Mimo tego zainteresowanie FSRU jest duże. Największym atutem tego typu jednostek jest bowiem względnie szybka możliwość dostarczenia.

Finowie będą gotowi już w tym roku

Z planowanych nad Bałtykiem nowych terminali LNG najszybciej zostanie zapewne uruchomiony ten w Finlandii, która już wyczarterowała tego typu jednostkę od firmy Excelerate Energy z siedzibą w Houston. Ma być ona gotowa do użytkowania od czwartego kwartału obecnego roku.

Exemplar będzie świadczyć usługi regazyfikacji południowej Finlandii i Estonii na podstawie umowy o współpracy podpisanej 4 maja, w której operatorzy przesyłu gazu z obu krajów zgodzili się wspólnie wydzierżawić FSRU. Oczekuje się, że Finlandia poniesie około 80 proc. szacowanych na 487 mln dol. kosztów dziesięcioletniego wynajmu, plus dodatkowe koszty związane z ilością dostaw. Fiński gazoport ma mieć zdolność przyjęcia około 5 mld m sześc. gazu po regazyfikacji.

Niemcy też chcą mieć terminal, ale raczej na zachodzie

Gazowa panika ogarnęła również Niemcy. Co prawda Gazprom wstrzymał tylko niewielką część dostaw gazu do tego kraju (chodzi o około 2 mld m sześc. dla niemieckiego oddziału Shella ), ale nasi zachodni sąsiedzi są nie przygotowani do sytuacji, gdyby Rosja zwiększyła na nich gazową presję.

Nic więc dziwnego, że niemiecki rząd podpisał już umowy na czartery czterech pływających jednostek FSRU. Dwie z nich dotyczą należących do notowanej na giełdzie w Oslo firmy Höegh LNG i dwóch należących do Dynagas. Jednostki FSRU Hoegh LNG będą obsługiwane przez RWE, natomiast Uniper umożliwił czarter dwóch jednostek FSRU zarządzanych przez Dynagas Ltd.

Höegh LNG poinformował, że szczegółowe kontrakty FSRU z niemieckim Federalnym Ministerstwem Gospodarki i Działań na rzecz Klimatu mają zostać zakończone na koniec trzeciego kwartału, a pierwszy odbiór gazu ma być możliwy jeszcze w tym roku.

Należy się spodziewać, że niemieckie FSRU będą stacjonowały w portach na zachód od Półwyspu Jutlandzkiego. Za taką lokalizacją przemawia fakt, że są one lepiej przygotowane do obsługi tak dużych jednostek, jakimi są tankowce LNG. Po drugie najwięksi w niemieckiej gospodarce odbiorcy gazu działają w większości nad Renem, nie nad Odrą.