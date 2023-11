Jest umowa w sprawie pierwszego transgranicznego gazociągu w Afryce Wschodniej

Powstanie gazociąg łączący rozległe pola gazowe Tanzanii ze stolicą Ugandy Kampalą. Ministrowie energii obu krajów podpisali porozumienie w sprawie studium wykonalności takiej inwestycji.

O podpisaniu umowy na w sprawie studium wykonalności gazociągu poinformowała agencja Reuters. Będzie to pierwszy transgraniczny gazociąg w Afryce Wschodniej, który znacząco pobudzi wzrost gospodarczy w obu krajach. Gazociąg o długości 1800 km będzie przebiegał z południowych regionów Tanzanii Lindi i Mtwara do stolicy Ugandy Kampali.

Uganda planuje wykorzystywać gaz do produkcji energii, zwłaszcza w swoich projektach wydobycia rud żelaza.

Do publicznej wiadomości nie podano żadnych oficjalnych danych dotyczących całkowitej wartości projektu ani źródła finansowania. Ponadto nie ogłoszono jeszcze, które firmy podejmą się prac budowlanych i innych powiązanych przetargów.

W ubiegłym roku Tanzania podpisała umowę ramową z dwoma globalnymi graczami, norweskim Equinorem i brytyjskim Shellem, na budowę projektu eksportu skroplonego gazu ziemnego (LNG) o wartości 30 miliardów dolarów. Umowa ma zostać sfinalizowana do 2025 r., a operacje nowej fabryki LNG na południowym wybrzeżu Tanzanii mają rozpocząć się do 2030 r.

Wiadomo jednak, że gazociąg będzie również dystrybuował gaz do co najmniej 15 regionów Tanzanii wzdłuż trasy do Ugandy. Potwierdzono już, że Tanzania posiada rezerwy gazu ziemnego przekraczające 1,6 bln m3.